Kolmapäeval kell 11 saates "Otse uudistemajast" Vladimir Svet
ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast" on sel nädalal külas president Ülle Madise sisenõunik Vladimir Svet.
Saatejuht Merilin Leetna vestleb Svetiga esimestest tööpäevadest presidendi kantseleis ja sellest, millist sisepoliitilist nõu ta presidendile anda plaanib.
"Otse uudistemajast" algab ERR-i portaalis kolmapäeval kell 11. Saadet saab hiljem järelvaadata.
Svet on endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea. Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Svet taandas end presidendi nõunikuks saades aktiivsetest poliitilistest rollidest.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi