Kolmapäeval kell 11 saates "Otse uudistemajast" Vladimir Svet

Svet on endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea. Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Svet taandas end presidendi nõunikuks saades aktiivsetest poliitilistest rollidest.

Saatejuht Merilin Leetna vestleb Svetiga esimestest tööpäevadest presidendi kantseleis ja sellest, millist sisepoliitilist nõu ta presidendile anda plaanib.

ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast" on sel nädalal külas president Ülle Madise sisenõunik Vladimir Svet.

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