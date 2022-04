Venemaa miljardär kritiseeris Moskva majanduspoliitikat

Venemaa miljardäri ja terasetöösturi Vladimir Lissini sõnul on Venemaa majanduse olukord praegu väga keeruline. Lissin väidab, et võimud muudavad oma uute regulatsioonidega majanduse olukorra veelgi halvemaks.

Lissin on Venemaa terasefirma NLMK suuromanik. Ta on üks väheseid Venemaa suurärimehi, kes julgeb avalikult riigi majanduse praegust olukorda kommenteerida ja kritiseerida, vahendas Kommersant.

"Tähtsaim küsimus pole praegu areng, vaid äri püsimajäämine. Aastate jooksul loodud tarneahelad hävivad, logistika, makse- ja finantsinfrastruktuur veavad alt. Ja selle taustal muutuvad iga päev reeglid. Tekivad uued piirangud, see suurendab ebakindlust veelgi," ütles Lissin.

Lissin kritiseeris Venemaa valitsuse uusi regulatsioone. "Uued meetmed võetakse kiiresti kasutusele, nende tagajärgi pole veel täielikult analüüsitud," ütles Lissin.

"Aastakümneid oleme võidelnud eksporditurgudel, kus keegi meid ei oota. Oleme välja arendanud suhted klientidega. Raske on ette kujutada, et meie kliendid lähevad nüüd üle rublamaksetele ja võtavad nii endale rohkem riske. See toob kaasa selle, et me ei saa osaleda enam rahvusvahelistel turgudel," leidis Lissin.

Lissini sõnul peab valitsus laskma ettevõtjatel kohaneda uue olukorraga.

"Praegune olukord on midagi enamat kui järjekordne majanduskriis. See nõuab nüüd palju tõsisemat lähenemist, tasakaalustatud otsuseid," ütles Lissin.

Lissini hinnangul on Venemaa ettevõtjad nüüd kahe tule vahel. Ühelt poolt võimude regulatiivsed otsused ja teiselt poolt lääneriikide Moskva-vastased sanktsioonid.