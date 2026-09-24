Ukraina sooviks Usmanovi ja Fridmani asemel EL-i sanktsioone kahele teisele Vene oligarhile

Ukraina sooviks, et Euroopa Liit paneks pärast seda, kui tühistas sanktsioonid Vene oligarhide Ališer Usmanovi ja Mihhail Fridmani suhtes, usalduse taastamiseks sanktsioonide alla kaks muud Vene miljardäri, kes on seni sanktsiooninimekirja sattumisest pääsenud.

Ukraina presidendi sanktsioonipoliitika volinik Vladõslav Vlasiuk ütles väljaandele Politico antud kommentaaris, et peab silmas Vladimir Lissinit ja Vladimir Potaninit, kes kontrollivad suuri terase- ja niklitööstuse ettevõtteid, mis saavad kasu Venemaa sõjamajandusest. Vlasiuki hinnangul lõikaks nende lisamine järgmisesse individuaalsete sanktsioonide paketti sisuliselt nende ettevõtted – NLMK ja Nornickeli – Euroopa Liidu kaubandusest ära.

"Kõik on neist meestest teadlikud, kuid väldivad seni nende suhtes samme astumast. Nüüd on aga ilmselt olemas võimalus seda edasi viia," ütles Ukraina sanktsioonipoliitika volinik.

Lissini ja Potanini ettevõtete suurus ning nende märkimisväärne kohalolek Euroopas on seni hoidnud ärimehed sanktsiooninimekirjast eemal. Lissini ettevõttele NLMK kuuluvad terasetöötlemisettevõtted Belgia Valloonias, mistõttu on Belgia valitsus olnud tema sanktsiooninimekirja kandmise vastu. Ettevõttel on tootmised ka Prantsusmaal, Itaalias ja Taanis, kommenteeris Politico teadet vahendanud väljaanne Ukrainska Pravda.

Potanini puhul on tema nimekirja kandmist seni takistanud Euroopa sõltuvus Venemaa niklist ja pallaadiumist, eelkõige autotööstuses. See on võimaldanud miljardäril Venemaa Ukraina-vastase sõja ajal oma äriimpeeriumi laiendada.

Vlasiuk seostas Lissini ja Potanini juhtumid ka vaidlusega selle üle, kas sanktsioonid tuleks kehtestada Aughinish Aluminale – Iirimaa eksportijale, kes tarnib Venemaale tooteid.

"See on alati sama lugu. Võib olla 20 riiki, kelle jaoks [sanktsioonide kehtestamine] on ilmselge otsus, ja üks, kes on sellele vastu. See alumiiniumoksiidi eksport tuleks tõepoolest keelustada. Meie jaoks on see ilmselge ja meil on palju ideid selle kohta, mida järgmisena teha," ütles Vlasiuk.

Euroopa Liidu nõukogu otsustas 22. septembril pikendada 36 kuu võrra sanktsioone nende isikute suhtes, kes vastutavad Ukraina territoriaalse terviklikkuse, suveräänsuse ja iseseisvuse õõnestamise või ohustamise eest. Samal ajal eemaldati Prantsusmaa, Luksemburgi ja Slovakkia nõudmisel nimekirjast Vene oligarhid Usmanov ja Fridman. Ukraina nimetas otsust põhjendamatuks ning teatas, et teeb EL-ile ettepaneku kehtestada uued sanktsioonimeetmed.