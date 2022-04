Berliini Venemaa saatkonna ette on sakslased rajanud Zelenski platsi ja nii mõneski asjas on sõda pannud Saksamaa poliitikuid suunda muutma ning pika sammuga üle varasemate punaste joonte astuma.

Liidukantsleri partei sotsiaaldemokraatide parlamendipoliitik Nils Schmid lubab intervjuus ERR-ile relvatarnete suurendamist.

"See, mis olukorda tegelikult muudab, on sõjaline toetus Ukrainale. Nad vajavad rohkem laskemoona, rohkem relvi, rohkem soomusväge. Ma usun, et mitte ainult Saksamaa, vaid kõik lääneriigid saavad panustada," lausus Schmid.

Saksamaa kavatseb anda relvatööstusele loa otse Ukrainasse relvi tarnida. Keerulisem on asi energiaostude lõpetamisega Venemaalt. Saksamaa ei ole valmis Venemaa energiakandjatest päevapealt loobuma, küll aga kavatseb ta selles suunas samm-sammult liikuda.

Venemaa söeimpordist on Saksamaa lubanud loobuda suveks, naftast aasta lõpuks. Gaasiga on olukord kõige keerulisem, selle oste saab küll kokku tõmmata, aga täieliku loobumiseni jõuab Saksamaa paari aastaga, kui ei otsustata osa tööstust kinni panna. Sõdivate ukrainlaste jaoks loeb aga iga päev.

"Me ei peaks Venemaa agressioonile vastu võitlemisel keskenduma ainult naftale ja gaasile. Isegi kui me päevapealt selle lõpetame, siis on (Venemaa presidendil Vladimir) Putinil ikka endiselt palju raha oma sõjaväe rahastamiseks," nentis Schmid.

"Oleks olnud õige lõpetada juba eile kogu Venemaa gaasi-, nafta- ja söeimport, aga praegu oleme me sellest väga sõltuvad. Ja mitte ainult Saksamaa ei sõltu sellest, vaid ka näiteks gaas, mida me omakorda Ukrainasse saadame, sõltub sellest," lausus Saksamaa parlamendi liige Jamila Schäfer (Roheline Partei).

"Me oleme justkui Venemaa energiapoliitika orjad. See on tõesti kohutav, sest see ei anna meile vajalikku vabadust Ukraina toetamiseks. Schröderi ja Merkeli valitsused on meid viinud sellisesse sõltuvusse ja me ei tea, kas nad tegid seda sihilikult või sinisilmsusest, aga see oli igal juhul vale," ütles parlamendi liige Roderich Kiesewetter (CDU).

Endine sotsiaaldemokraatide liidukantsler Gerhard Schröder juhib jätkuvalt Venemaa Rosnefti.

"Ta peaks loobuma nendest kohustustest kohe, kahjuks ei ole ta seni seda teinud," märkis Schmid.