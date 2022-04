ERR Berliinis: sõda Ukrainas on pööranud Saksamaa poliitikat

Sõda Ukrainas on pannud Saksamaad mitmes küsimuses oma poliitikat muutma ja riigikaitsesse raha süstima. Analüütikute sõnul tunnetavad sakslased esimest korda pärast külma sõja lõppu, et tegemist on tõelise julgeolekuohuga Euroopas.

Pildid ja sõnumid Ukrainast on šokeerinud kogu maailma. Saksamaa saadab Ukrainasse relvi ja püüab välja rabeleda sõltuvusest Vene gaasitorudest. Liiga aeglaste sammudega, ütlevad kriitikud.

"Praegu on olemas ajakava gaasi- ja naftaimpordist loobumiseks, aga see ei lähe kokku Ukraina ootustega. Surve Saksamaa valitsusele kasvab, eriti pärast nädalavahetust, et nad astuksid järgmisi samme või vähemalt mõtleksid loominguliselt, kuidas alustada näiteks kõigepealt sanktsioonidega naftale," rääkis Körberi sihtasutuse programmijuht Liana Fix.

Suur muutus on tulnud ka riigikaitse rahastamisse - Saksamaa paneb kaitsejõududesse ühekordselt 100 miljardit eurot ja tõstab kaitsekulud kahe protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT).

"Saksamaa kaitsejõud on olnud aastaid alarahastatud ja raha on kulutatud väga halval moel. Tegu on rahapuuduse ja halvasti juhitud rahastamisega. Nii et teatud määral läheb raha nüüd aukude lappimisele. Meil on pikk nimekiri projektidest, mida Saksamaa soovis teha varem, aga raha ei jätkunud, ja mida saab teha nüüd. Näiteks F-35 hävitajad, mis võimaldavad Saksamaal osaleda NATO tuumaheidutuses," selgitas SWP rahvusvaheliste suhete instituudi uurimisjuht Claudia Major.

Üks ajastu on lõppenud ja vastasseisu ajastu alanud ka Saksamaa jaoks.

"Meil on keegi, kes sõdib kahe lennutunni kaugusel Berliinist. See sõda on tõepoolest mõjutanud Saksamaa poliitikat ja ühiskonda," ütles Major.

"Ma arvan, et esimest korda tajutakse julgeolekuohtu Saksamaal, Saksamaa enda julgeolek on ohus, aga see ei ole ikkagi päris samasugune ohutunne nagu Poolas või Balti riikides," sõnas Fix.

Vene saatkonna ette Berliini südalinnas on sakslased toonud ukrainlaste toetamiseks küünlaid, laste mänguasju ja pilte õudustest, mis sõjas toime on pandud.

"Aktuaalne kaamera" küsis sakslastelt, kas nad suudavad ette kujutada, et Venemaa sõda ka Saksamaani võiks jõuda.

"See hirm ja mure on mul küll," ütles üks Berliini elanik.

"Seda on raske ette kujutada, aga pole midagi täiesti võimatut," sõnas Ulrike.

"Välistada seda ei saa, sest Putin on ettearvamatu," ütles Evald.