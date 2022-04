Suri Vladimir Žirinovski

"Meile teatati just, et Vladimir Volfovitš Žirinovski suri pärast rasket ja pikka haigust. Austagem tema mälestust," ütles Volodin kolmapäeval riigiduuma istungil ja katkestas riigiduuma töö kella 14-ni.

Žirinovski surma kohta on teatatud ka varem - 25. märtsil kirjutasid mitu Vene kanalit, et ta suri. Tollal lükkas just Volodin need väited ametlikult ümber.

Žirinovski sattus 9. veebruaril kahepoolse kopsupõletikuga haiglasse pärast seda, kui oli veebruari algul nakatunud koroonaviiruse omikroni tüvega.

11. märtsil teatati, et Žirinovski tuli pärast kahte nädalat kunstlikku koomat teadvusele ning ta hakkas lugema uudiseid ja andma töökorraldusi.

21. märtsil aga selgus, et Žirinovski on septilises šokis ning tema kopsud on lõpetanud töö.