Serbia plaanib pikendada nafta- ja gaasilepinguid Venemaaga

Serbia presidendi kantselei teatel arutati nafta- ja gaasiimpordi tulevikku, sest senised lepingud nafta ja gaasi tarnimiseks lõpevad maikuus. Serbia saab kogu gaasi Venemaalt.

Euroopa Liidu kandidaatriik Serbia ei ole ühinenud sanktsioonidega Venemaa vastu.

Venemaa on Euroopa riikidelt nõudnud gaasi maksmist rublades, kuid erinevalt teistest teatas Ungari valitsusjuht Viktor Orban, et see pole probleem.

"Meil pole mingit probleemi maksta gaasi eest rublades. Kui Venemaa nii palub, siis maksame rublades," sõnas ta.