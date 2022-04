USA-s kasvas Covidi ajal järsult liiklusraevust ajendatud tulistamiste arv

Kokku tapeti USA teedel ja tänavatel 2021. aastal toimunud 522 relvaintsidendis 131 inimest ning 391 sai haavata, edastas relvakasutamise piiramist propageeriv organisatsioon Everytown for Gun Safety sel nädalal.

Relvaintsidentide arvu kasv on olnud märkimisväärne, kui pidada silmas, et 2016. aastal oli selliseid surmaga lõppenud juhtumeid 73 ning haavata sai siis 166 inimest. Raporti koostajate hinnangul võib tulistamiste arvu kasvu taga olla koroonapandeemiast põhjustatud stress.

Keskmiselt toimus mullu liiklusraevust ajendatud tulistamisi iga 17 tunni järel, 2016. aastal oli see ajavahemik 37 tundi.

Everytown for Gun Safety lisas, et ajavahemikul 2016-2019 lõppes ainult kolmandik liiklusraevuga kaasnenud tulistamistest mõne inimese vigastuste või surmaga. 2021. aastaks oli selliseid intsidente juba kolmveerand.

Everytown koostas oma ülevaate 7500 allika põhjal, kasutades peamiselt politsei andmeid. Organisatsiooni rahastab peamiselt New Yorgi endine linnapea, miljardär Michael Bloomberg.

Everytown for Gun Safety tõdes, et intsidentide arvu kasvu põhjuste selgitamiseks oleks vaja põhjalikumaid uuringuid, aga see langeb kokku muude pandeemia ajal ilmnenud trendidega nagu relvamüügi ja tulistamiste arvu suurenemine.

USA relvaõiguslaste organisatsioon Gun Owners of America (GOA) süüdistas Everytowni kurjategijate tegevuse esiletõstmises, et piirata vastutustundlike relvaomanike õigusi.

"Otse ja lihtsalt öeldes – on seadusevastane kedagi tulirelvaga hirmutada või kasutada surmavat jõudu liikluses tekkinud erimeelsuste lahendamiseks. See artikkel on lihtsalt katse hägustada teemat ja anda relvapiirajatele taaskord vabandus ütlemaks, et kui võtame inimeste käest relvad, siis lõpetavad kurjategijad seadusrikkumised," teatas GOA oma avalduses.

Reuters märgib, et ka teised organisatsioonid nagu näiteks Ameerika Autoassotsiatsiooni (AAA) on täheldanud liiklusraevu kasvu. Ameerika psühholoogide ühingu teatel on kõige tõenäolisemalt kaasliiklejate suhtes agressiivsed noored meesjuhid.