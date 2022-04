Rootsi Demokraatide juht: kui Soome liitub NATO-ga, peaks Rootsi sama tegema

Åkesson ütles ajalehele, et kui Soome taotleb liikmestaatust, siis läheb ta oma erakonna juhatusse samuti palvega Rootsi liikmesust propageerida.

Kui Rootsi Demokraadid toetavad NATO-ga liitumist, siis tähendab see NATO-ga liitumiseks parlamendienamust.

Rootsi Demokraadid on muutunud Rootsi NATO-sse astumise suhtes avatumaks, kuid pole seni teinud lõplikku otsust.

"Praeguseks on muutunud see, et Soome liigub väga selgelt NATO liikmesuse suunas ja on palju märke, et see võib lähiajal juhtuda. See ja asjaolu, et Ukraina, kes ei ole NATO liige, on täiesti üksi, on pannud mind arvamust muutma," ütleb Jimmie Åkesson.

Soome ajaleht Iltalehti kirjutas neljapäeval, et Soome valmistub taotlema NATO-ga liitumist ning võib taotluse esitada juba aprilli lõpus.