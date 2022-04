Kolonel Märk: Soome liitumine NATO-ga tugevdaks Balti riikide julgeolekut

Kaitseliidu peastaabi planeerimisosakonna ülem, kolonel Janno Märk ütles, et Soome liitumine NATO-ga tugevdaks oluliselt Balti riikide sõjalist julgeolekut ja ka elanikkonna psühholoogilist vastupanuvõimet.

"Kui me vaatame ühe sõjalis-starteegiliselt tähtsa aspektina Balti riikide ja Põhjala regioonis NATO ja Vene Föderatsiooni relvajõudude tasakaalu, siis Soome liitumine tugevdaks NATO väehoiakut siin regioonis oluliselt. Soome sõjaaja kaitseväe koosseis on suurusjärgus 300 000 võitlejat, kuhu tulevad veel juurde vabatahtlikud komponendid. Selline NATO väehoiak tugevdaks Eesti ja teiste Balti riikide sõjalist julgeolekut ja heidutusvõimet olulisel määral," kommenteeris Märk ERR-ile.

Teiseks tugevdaks Märgi sõnul Soome liitumine NATO-ga strateegiliselt Balti riikide ja Läänemere nii õhu- kui ka meredomeeni kontrollimise võimekust. "Kuna Balti riike ühendab ülejäänud NATO-ga maismaal kitsas Suwalki koridor, siis õhu- ja meredomeeni kontrollimine on meie jaoks absoluutselt võtmetähtsusega, seda eriti liitlasvägede juurde toomiseks ja ka varustamiseks potentsiaalse kriisi või sõja ajal," lausus Märk.

Märk lisas, et Vene Föderatsioon viimase 15 kuni 20 aasta jooksul just arendanud võimeid, mis takistaks liitlastel Balti regiooni sisenemist kasutades selleks õhu- ja mereteid.

Kolmandaks tõi Märk välja Rootsi faktori. "Rootsi poliitikud on väljendanud seisukohta, et nende NATO-ga liitumise diskussioon peaks käima käsikäes Soomega ja ilma Soometa pigem nad ei liituks. Soome selline jõuline avaldus ja NATO-ga liitumine kiirendaks ka antud diskussiooni ja otsuseid Rootsis. Kui Rootsi peaks Soomega koos või järel liituma, siis NATO väehoiak muutuks veel tugevamaks siin Balti ja Põhjala regioonis ja meie mere- ja õhudomeeni kontrollimis võimed muutuksid samuti tugevamaks," rääkis Märk.

Vähetähtis ei ole Märgi sõnul ka psühholoogiline mõju. "Kui me regiooni julgeoleku olukorda ja seda oluliselt mõjutavat Ukraina sõda, siis kindlasti teeb see enamuse Eesti elanikkonnast väga murelikuks ja lisab palju teadmatust, ebakindlust ning prognoosimatust. Minu hinnangul Soome liitumine NATO-ga ja sellega seotud kaitsehoiaku tugevnemine meie regioonis, tugevdaks oluliselt ka Eesti elanikkonna psühholooglist kaitset. See oleks ka elanikkonna vastupanuvõimele äärmiselt positiivse mõjuga," sõnas Märk.

Soome ajaleht Iltalehti kirjutas neljapäeval, et Soome valmistub taotlema NATO-ga liitumist ning võib taotluse esitada juba aprilli lõpus.