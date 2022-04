Keskerakond tahab lisaeelarvesse 100-eurost toetust lastele ja eakatele

Keskerakonna soov on lisaeelarvesse saada ühekordne 100 euro suurune universaalne toetus lastele ja eakatele, Reformierakond on nõus poole väiksema ja osalt suunatud toetustega.

Keskerakond on koalitsioonipartnerile teinud ettepaneku panna lisaeelarvesse sisse 60 miljoni euro eest ühekordseid toetusi lastele ja eakatele, Reformierakond oleks kompromissina nõus nendele toetustele eraldama ligikaudu 30 miljonit eurot, ütles ERR-ile Keskerakonna fraktsiooni juht Jaanus Karilaid.

"Siin me vaidleme – Reformierakond väidab, et (see toetusmeede) ei peaks olema universaalne, see summa ei peaks nii suur olema. Esmaspäeval jätkame arutelu, millises määras me kokku lepime, on veel vara öelda. Väga terav vastasseis. Meie arvates 100 eurot ühekordset toetust oleks elementaarne," lausus Karilaid.

Karilaiu sõnul on Reformierakonna kompromissina pakutud 30 miljonit eurot selle sotsiaalpaketi jaoks liiga vähe.

Keskerakonna hinnangul peaks selle ühekordse toetuse välja maksma oktoobris, kuid raha tuleks selle jaoks leida juba praeguses lisaeelarves.

"Ajagraafik on see, et kui lepiksime kokku ühekordses toetusmeetmes, siis väljamaksmine võiks toimuda oktoobris. Suure tõenäosusega on sügis kõige raskem, oleks vaja üks-kaks sammu ette näha ja siis on inimesetel tuge vaja," ütles Karilaid.

Reformierakonna hinnangul aga peaks toetusmeetme kokkuleppimise edasi lükkama, ära ootama hilissuve-varasügise, mil võib täpsemini aru saada kriisi sügavusest, märkis Karilaid. "Meie arvates peaks lisaeelarve juba täna käsitlema neid teemasid," märkis ta.

Reformierakond on ka välja pakkunud, et lastele suunatud ühekordne toetus ei peaks olema universaalne, vaid suunatud. Karilaiu hinnangul tekitaks see tarbetut bürokraatia kasvu ning meede läheks riigile kulukamaks.

Karilaiu sõnul on Keskerakond nõus ühekordsetest toetustest lisaeelarves loobuma, kui koalitsioonipartner on nõus lastetoetuste määrasid seaduses tõstma ja siduma lastetoetused keskmise palgaga. "Selle meetme hind on üle 250 miljoni euro," ütles ta.