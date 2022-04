Riigikogu võttis vastu välismaalaste seaduse muudatuse

Seadus loob kolmandatest riikidest pärit inimestele töö- ja õpirändeks paindlikumad tingimused, sealhulgas lihtsustab Ukraina sõjapõgenike kaasamist tööturule.

Eelnõu seletuskirjas märgiti, et Eesti sisserändepoliitika eesmärk on ühelt poolt soodustada nende välismaalaste Eestisse elama asumist, kes annavad kogu ühiskonnale suuremat lisandväärtust, ja teiselt poolt hoida ära elamislubade ja viisade väärkasutust ning ebaseaduslikku sisserännet, et tagada turvalisus, avalik kord ja riigi julgeolek.

Valitsus algatas eelnõu 2020. aasta septembris, novembris selle menetlemine seiskus. Enne teiste lugemist tänavu märtsis aga kohandati eelnõu selliselt, et see arvestaks ka Ukraina sõjapõgenike tööle võtmisel tekkivate takistustega.

Lõpphääletus pidi algselt toimuma juba möödunud nädalal, kuid põhiseaduskomisjoni ettepanekul lükati see edasi.

Eelnõu poolt hääletas 61 riigikogu liiget ja vastu oli 30 saadikut. Kolm riigikogu liiget jättis hääletamata. Lisaks EKRE ja Isamaa liikmetele hääletas seadusemuudatuse vastu ka Keskerakonna saadik Oudekki Loone.