TALO küsib kultuuritöötajate töötasu alammääraks 1749 eurot

TALO tahab tõsta kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu alammäära järgmiseks aastaks 1749 eurole. TALO juhi Ago Tuulingu sõnul on kultuuriminister nõus, et kultuuritöötajate palgatõus väärib ühte suuremat hüpet.

Teenistujate ametiliitude keskorganisatsioon (TALO) taotleb kultuuriministeeriumilt 2023. aastast riigieelarvest töötasu saavate ja toetatavate, aga samuti kohalike omavalitsuste töötajate töötasu alammäära tõstmist praeguselt 1400 eurolt 1749 eurole. Samuti taotleb TALO ERR-i loometöötajate tasustamiseks täiendavat raha.

"Töötasu alamäära lõppnumbrid saavad paika, kui leping on allkirjastatud," rääkis Tuuling. "See on meie põhimõte, et läbiräägitavaks perioodiks taotleme kultuuritöötajatele palga alamääraks järgmise aasta prognoositava keskmise brutopalga. Saatsime taotluse teele esmaspäeval ja vastus peaks tulema seitsme päeva jooksul," rääkis Tuuling.

Lähema kahe nädala jooksul istub TALO eri asutustega ühise laua taha ettepanekut arutama. "Oleme tegelikult juba kultuuriminister Tiit Terikuga sellest rääkinud ka ja põhilised kokkulepped on saavutatud. Minister peab seda (palgatõusu alamäära tõusu 1749 euroni - M.P) põhjendatuks, et kui eelmistel aastatel on tasemed jäänud madalamaks kui me taotlesime, siis tema leidis, et ühel aastal peaksime tegema suurema hüppe, siis saavutame tulemuse, et igal järgneval aastal juurde küsitav summa poleks nii suur, aga ta oleks tõusutrendis," hindas Tuuling TALO oma väljavaateid palgatõusutaotlusele heaks.

TALO on töötasu alammäära tõstmise ettepanekuid teinud 1992. aastast, kui alustas töötasude ja sotsiaalsete garantiide läbirääkimisi valitsusega riigieelarvest saadavate vahendite osas ja ka teiste tööandjatega, nagu kohalikud omavalitsused. TALO soovib, et kõik töötajad Eesti eri paigus oleksid võrdselt koheldud ja saaksid sama töö eest sama palka.