Põgenikud jäävad Ukraina lapsetoetusest loobumisel bürokraatiamasinasse

Kuna Ukraina maksab lapsetoetusi vaid kuni kolmanda eluaastani, on sõja jalust Eestisse tulnud väikeste lastega peredel tekkinud probleem toetuse saamisel. Kahest riigist korraga seda saada ei tohi, samas on keeruline Ukraina toetusest loobuda.

Pärast teist õhurünnakut Ivano-Frankivski lennujaamale otsustas selle kõrval elanud Oksana kuueaastase poja ja pooleteise aastase tütrega Ukrainast lahkuda. Pärast ajutise kaitse saamist Eestis lapsetoetusi taotledes selgus, et õigus seda saada on vaid vanemal lapsel.

Ukraina lapsetoetus on kokku 1200 eurot ja seda makstakse kuni lapse kolmanda eluaastani.

"Kõigepealt saab umbes 400 eurot, kui laps pole veel kuu vanunegi, ülejäänud summa jagatakse kolme aasta peale, ühes kuus saan ma toetust 30 eurot," kirjeldas põgenik Oksana.

Nii tekkis olukord, kus kuueaastane poeg saab Eesti 60-eurost lapsetoetust, aga tütar jäi sellest ilma. Naise sõnul öeldi talle sotsiaalkindlustusametist, et ta peab selle saamiseks Ukraina toetusest loobuma.

"Ma ei arva, et see Eestis on keeruline protsess, meil Ukrainas on kogu asjaajamine palju keerulisem. Aga lastega linna sõita asju ajama on väga, väga keeruline. Pärast kui Ukrainasse tagasi lähme, siis seal on veel suur segadus selle kõigega," rääkis Oksana.

Eestil on Ukrainaga sõlmitud leping, mille kohaselt peretoetusi maksab riik, kus laps elab, ning kahest riigist korraga toetusi ei maksta.

"Täna probleem pole mitte niivõrd selles, et Eesti ei taha hüvitisi maksta, vaid kuhu nad saavad teada anda, et nad on Ukrainast lahkunud ja soovivad Ukraina hüvitisest loobuda," ütles sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhataja Kati Kümnik.

"Varasemalt meie praktika on olnud see, et me vahetame infot posti teel. Nüüd on arusaadavalt see raskendatud ja vajadus on kiiremaks infovahetuseks. Inimesed selles mõttes muretsema ei pea. Hüvitist nad saavad ja sotsiaalkindlustusamet ise teavitab vastavaid ametiasutusi sellest, et hüvitis on määratud," ütles Kümnik.

Kui Ukraina pension on väiksem kui Eesti rahvapension ehk alla 275 euro, siis maksab riik selle vahe kinni. Lastetoetuste puhul seda ei tehta.

"Pensionite puhul meie seadus koos välislepingutega näebki ette, et inimesele hüvitatakse rahvapensioni ja teise riigi pensioni vahe olukorras, kus tema teise riigi pension on väiksem. Perehüvitiste puhul sellist reeglit pole ette nähtud," sõnas Kümnik.

Praeguseks on lapsetoetus määratud 1800 Ukraina perele, osadele on see ka välja makstud. Eesti 60 eurost lastetoetust makstakse kuni 16. eluaastani, õppuritele kuni 19. eluaastani.