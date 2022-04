Koroonasse haigestumine vähenes kõigis maakondades

Koroonaviirusesse haigestumine vähenes nädalaga 24 protsendi võrra ning kui praegu on viirusega haiglas 301 inimest, siis uuel nädalal peaks see number langema 250 kanti.

Seitsme päeva keskmine nakatunute arv on 742 ning nädalaga täheldati 24-protsendilist vähenemist. Viimase kahe nädala haigestumus langes kõigis maakondades, kõige enam, ligi 39 protsenti Saaremaal, teatas terviseamet nädala epiidülevaates.

Sekveneerimine näitab, et kõik haigusjuhud on seotud Omikron-tüvega.

Teste tehti sama palju nagu nädal varem ning neist 22,4 protsenti olid positiivsed. Kõige suurem oli positiivsete testide osakaal Võrumaal, Põlvamaal, Tartumaal ja Pärnumaal. Kõige enam oli positiivseid teste koolilaste seas. Viiruse leviku riskitase on jätkuvalt kõrge.

Haiglanäitaja on jäänud samaks – nädal varem oli see 289, nüüd 290. Amet prognoosib, et kümne päeva jooksul peaks see näit jõudma 250 kanti. Nakatumiskordaja R on langenud 0,8 lähedale ja ehkki uue nädalaga üldine langustempo veidi kahaneb, peaks R siiski alla 0,9 jääma.

Esmaspäevase seisuga oli COVID-19-ga haiglas 301 patsienti, neist viis intensiivravil ja neli juhitaval hingamisel. Keskmine haiglasolijate vanus oli 74. Kasvanud on vanemaealiste haiglaravi vajajate osakaal. Nädalaga suri 27 inimest keskmise vanusega 80,5 ning kõigil neist olid eelnevad kaasnevad haigused.

Reoveerseire kohaselt on paljudes piirkondades, sealhulgas Tallinnas, Tartus ja Võrus, langenud viirusesisaldus mõõdukale tasemele. Tõusnud on see aga Maardus, Narvas, Rakveres, Raplas ja Viljandis.

Samal ajal kasvas grippi haigestumine, mis on kahel järjestikusel nädalal kahekordistunud. Hooaja algusest on raske gripi või gripiga seotud kopsupõletiku tõttu haiglaravi vajanud 173 inimest.