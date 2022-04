Soome valitsus kaldub toetama NATO-ga liitumist

Raportis tõdetakse, et kui Soome ei liituks NATO-ga, väheneks riigi võimalused oma julgeolekut tagada.

Venemaa agressiooniga Ukrainas muutunud julgeolekukeskkond nõuab ka Soomelt senise julgeolekupoliitika üle vaatamist, ütles välisminister Pekka Haavisto kolmapäeval pärast raporti avaldamist peetud pressikonverentsilt. Haavisto juhtis välis- ja julgeolekupoliitika ekspertide toimkonda, kes raporti koostasid.

Kaitseminister Antti Kaikkonen rääkis samal pressikonverentsil, et ehkki sõjaline olukord Soome piiridel on rahulik, peab riik valmistuma võimalikeks väljakutseteks.

Soome valitsus võttis kolmapäeval vastu julgeolekukeskkonna analüüsi ning esitas selle parlamendile. Julgeolekuraportis öeldakse, et Venemaa invasioon Ukrainas on tugevalt muutnud Soome julgeolekuolukorda.

Soome valitsus tunnistab raportis, et kui esitatakse avaldus NATO-ga liitumiseks, tuleb valmistuda pingete kasvuks piiril Venemaaga. Samas rõhutab valitsus, et püüdleb endiselt heade töösuhete hoidmiseks Venemaaga.

Raporti kohaselt nõuaks NATO-ga ühinemine Soome kaitse-eelarve suurendamist 1-1,5 protsendi võrra.

Parlament hakkab raportit arutama pärast ülestõusmispühi ning see saab aluseks otsusele, kas Soome esitab avalduse NATO liikmeks astumiseks.

Soome peaminister Sanna Marin on korduvalt rõhutanud, et ta eeldab kiiret arutelu ja otsust juba lähinädalatel.

Rootsi ajaleht Svenska Dagbladet teatas kolmapäeval, et peaminister Magdalena Andersson pooldab riigi ühinemist alliansiga, kuid Andresson keeldus kolmapäeval Stockholmis antud pressikonverentsil seda väidet kommenteerimast ja viitas mai lõpus valmivale analüüsile, mille alusel saaks erakonnad otsuse teha.

Soome valitsuse raporti kohaselt võimaldaks Soome ja Rootsi üheaegne astumine NATO-sse paremini valmistuda ja tõrjuda sellele järgnevaks Venemaa reaktsiooniks.

Soome valijate enamik on pärast 24. veebruari, kui Venemaa tungis Ukrainale kallale, asunud alliansiga liitumist pooldama ning väidetavalt on juba ka üle saja Soome parlamendiliikme väljendanud toetust alliansiga ühinemiseks. Eduskunnas on 200 liiget.