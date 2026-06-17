Soome parlament toetas tuumarelvade keelu tühistamist

Seaduseelnõu lubab tuumarelvade sissetoomist, transportimist, tarnimist või valdamist Soomes, kui riigi sõjaline kaitse seda nõuab.

Kuigi 125 parlamendiliiget toetasid valitsuse ettepanekut, hääletas 61 selle vastu ja veel 13 puudusid istungilt. Nüüd, kui parlament on selle heaks kiitnud, on vaja veel vaid presidendi heakskiitu.

Otsusega tühistatakse 1980. aastatest pärinevast Soome tuumaenergia seadusest tulenev riiklik keeld tuumalõhkekehade importimise, tootmise, omamise ja detoneerimise kohta.

Sellega muudetakse kriminaalkoodeksit, lisades sinna tuumarelvade keelu erandid.

"Selle ettepanekuga tugevdame Soome kaitset ja võimaldame NATO tuumaheidutuse täielikku kasutamist Soome kaitsmiseks," kirjutas kaitseminister Antti Häkkänen X-is.

Ettepanek on viimastel kuudel Soomes tekitanud arutelu, kuna opositsiooniparteid on sarjanud riigi kõrvalekaldumist oma pikaajalisest seisukohast, mille kohaselt tuumarelvad on keelatud.