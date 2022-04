Macron vältis Venemaa sõjakuritegude kirjeldamisel terminit genotsiid

USA president Joe Biden ütles teisipäeval, et Venemaa sõjaväelaste kuritegelik tegevus ukrainlaste vastu on genotsiid. Macronilt uuriti, kas ta kasutaks sama terminit.

"Ma oleksin täna selliste terminitega ettevaatlik, sest need kaks rahvast, ukrainlased ja venelased, on vennad. Ma proovin seda sõda peatada. Ma pole kindel, et retoorika eskaleerumine aitaks sellele kaasa," väitis Macron.

"Kindlasti võime öelda, et olukord on vastuvõetamatu ja tegemist on sõjakuritegudega," lisas Macron.

Macroni sõnul teeb Pariis ka koostööd Ukrainaga sõjakuritegude uurimisel.