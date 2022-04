Kallas: Venemaa tegevusel Ukrainas on genotsiidi tunnused

"Venemaa juhid on oma tahet Ukraina riik ja rahvas hävitada nii sõnades kui tegudes selgelt demonstreerinud. Venemaa sõjal Ukraina vastu on selged genotsiidi märgid," ütles Kallas pressiteate vahendusel. "Seejuures ei ole me veel näinud Kremli kuritegude täit ulatust," lisas ta.

Peaminister lubas ka inglisekeelses sotsiaalmeedia postituses astuda samme, et süüdlased saaksid kohtu ette toodud ja karistatud:

Looking at the Kremlin's words and deeds, it's becoming clear that Russia's crimes committed in Ukraine can amount to genocide.



All those guilty must face justice and be punished accordingly.



Estonia will support investigations every way we can. 2/2 — Kaja Kallas (@kajakallas) April 13, 2022

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden süüdistas teisipäeval esimest korda avalikult Vene presidenti Vladimir Putinit Ukraina genotsiidis.

"Jah, ma nimetasin seda genotsiidiks. Üha selgemaks on saanud, et Putin lihtsalt üritab tühistada seisundit "olla ukrainlane"," rääkis Biden.

"Ja tõendid kogunevad. Üha rohkem tõendeid tuleb välja sõna otseses mõttes kohutavatest asjadest, mida venelased on Ukrainas teinud. Ja me saame ainult rohkem ja rohkem teada laastamisest," ütles Biden. "Me laseme juristidel rahvusvaheliselt otsustada, kas see on nii või mitte, kuid mulle tundub, et kindlasti on."

Biden pole varem Ukrainas toimuvat nii otsesõnu genotsiidiks nimetanud.

Ukraina president Volodomõr Zelenski tunnustas Twitteris oma USA kolleegi. "Tõelised sõnad," ütles ta ja lisas: "Asjade õigete nimedega nimetamine on kurjuse vastu seismiseks hädavajalik."

Eesti saadab Ukrainasse ka oma eksperdid

Zelenski kutsus kolmapäeval riigikogu ees peetud kõnes Eestit kaasa aitama Vene sõjakuritegude uurimiseks Ukrainas.

Riigikogus algatasid 84 saadikut kolmapäeval avalduse Venemaa Föderatsiooni sõjakuritegudest ja genotsiidist Ukrainas, milles tunnistatakse Venemaa sõjaväe ning sõjalise ja poliitilise juhtkonna tegevus Ukraina vastases sõjalises agressioonis Ukraina rahva vastaseks genotsiidiaktiks.

Kallase kinnitusel saadab ka Eesti oma eksperdid Ukrainasse.

"Eesti ja Euroopa Liit toetab Ukraina prokuröri ja Rahvusvahelist Kriminaalkohust nende kuritegude uurimisel. Saadame uurimist toetama ja tõendeid koguma ka oma eksperdid. Eesti prokuratuuri eestvedamisel kogub Eesti ka ise tõendeid," teatas Eesti peaminister.

Eesti soovib energiasanktsioonide kehtestamist

Kallas teatas ka, et Eesti soovib Venemaale järgmise Euroopa Liidu sanktsioonide paketi koostamist, mis sisaldaks ka energiakandjate ostmise piiramist.

"Kremli sõjamasina peatamiseks on energiasissetuleku lõpetamine keskse tähtsusega, sest see on Putini režiimi suurim tuluallikas. Meie fookus on sellel, et Euroopa Liit kehtestaks esimesel võimalusel uue sanktsioonipaketi, mille keskmes oleks energiakandjad. Selleks olen teinud ka ettepaneku, et EL liidrid koguneksid võimalikult ruttu neid otsuseid tegema," ütles peaminister.

"Peame aitama Ukrainal see sõda võita ja rünnak seljatada. Seni, kuni sõda Ukrainas ei ole lõppenud, pole vaba maailm teinud Ukraina aitamiseks piisavalt. Meie fookus peab püsima sõjalise abi andmisel ja maksimaalsel Kremli poliitilisel ja majanduslikul isoleerimisel," lisas Eesti valitsusjuht.