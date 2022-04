Hiina koroonapoliitika tõttu väheneb uute iPhone'ide kättesaadavus

Hiina suurlinnades kehtivad karmid koroonapiirangud ja seetõttu on suletud mitu iPhone'e tootvat tehast. Hiina suurlinnas Shanghais on suletud kaks tehast, mis panevad kokku USA tehnoloogiafirma Apple telefone.

Peking andis pühapäeval välja korralduse ja liikluskontroll hakkas kehtima Zhengzhou majandusvööndis. Seal asub ka Foxconni tehas, kus töötab umbes 120 000 inimest. Foxconn teatas, et teeb valitsusega koostööd ja väitis, et tehase tegevus on "normaalne", vahendas The Times.

Karmid piirangud kehtivad ka Shanghais, sajad tehased on suletud. Kaks iPhone'i tehast on suletud. MacBooki sülearvuteid tootev Quanta Computer peatas Shanghais samuti tootmise.

Shanghai võimud väidavad, et tahavad tööstuse nädala lõpuks taas käima lükata. Linna tervishoiukomisjoni juht Wu Jinglei ütles pühapäeval, et linnas viiakse läbi järjekordne inimeste massiline testimine viiruse suhtes. Shanghais elab umbes 25 miljonit inimest.

Kompartei teatas eelmisel nädalal, et Shanghais asub 666 tehast, mis peavad tootmist jätkama. Tehased peavad esitama üksikasjalikud plaanid, kuidas nad kavatsevad tootmist jätkata.

"Shanghai koroonapiirangud andsid suure löögi riigi autotööstusele. Piirangute tõttu seisavad kõik tehased, mis on olulised autotööstuse tarneahelale. See on tõsine probleem, millega tuleb kohe tegeleda," ütles Põhja-Hiina Tehnikaülikooli teadur David Zhang.