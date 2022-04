Rootsis sai vägivaldsete rahutuste tõttu viga 26 politseinikku

Rootsis puhkesid nädalavahetusel suured rahutused, politsei teatel on rahutuste tõttu viga saanud juba 26 politseinikku ja veel 14 inimest. Politsei teatel on protestijatel sidemeid ka kuritegelike organisatsioonidega.

Rootsi politseiülem Anders Thornberg lubas, et politsei teeb kõik endast oleneva, et rahutused riigis lõpetada. Tema sõnul on vägivald tõsine ühiskonnavastane kuritegu. Thornbergi sõnul on tegemist millegi veel hullemaga kui vägivaldse mässuga, vahendas Yle.

"Kahtlustame, et protestijatel on sidemeid kuritegelike organisatsioonidega," ütles Thornberg.

Thornbergi sõnul on politsei valitsust pidevalt informeerinud, et kuritegevusega tuleb võidelda, kuid riigis on jätkuvalt liiga vähe politseinikke.

Hiljutised rahutused said alguse Taani paremäärmusliku poliitiku Rasmus Paludani vastu suunatud protestidest. Paludan tegi visiidi Rootsi. Reedel esines ta Stockholmis ja põletas seal koraani. Rahutused levisid siis nädalavahetusel üle riigi. Ööl vastu esmaspäeva jätkusid rahutused Malmös ja Norrköpingis.

Malmös süüdati öösel autosid. Politseinikke rünnati kividega. Kohalikus koolis puhkes tulekahju, politsei kahtlustab süütamist, teatas Rootsi televisioon SVT

Norrköpingis loopisid maskis protestijaid politseinikke kividega, teatas Aftonbladet.

Rootsi peaminister Magdalena Andersson mõistis rahutused hukka.

Politseid on kritiseeritud selle eest, et lubas Paludanil korraldada üritusi. Politsei tuletas aga kriitikutele meelde, et sõnavabaduse piiramine nõuab väga tugevat põhjust, vahendas Uusimaa.