Riik kuulutas välja järgmise Haapsalu raudtee lõigu ehitushanke

Eesti Raudtee kuulutas välja Turba-Risti raudtee ehitushanke, millega on kavas rajada 13,5-kilomeetrine raudteelõik koos ooteplatvormide ja viaduktiga. Ehitustöid rahastakse Euroopa taaskäivitamisrahastu vahenditest.

Eraldatava summa suuruse pani riik paika juba eelmise aasta alguses.

"Planeerime teha raudteetööd pluss kontaktvõrgutööd selle raha eest. Esialgse plaani järgi oligi 34 miljonit, nii et hanked ja turusituatsioon näitab, palju kallinemine tuleb. Täna me ei ole millestki loobunud," lausus Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.

Majandusminister Taavi Aasa sõnul on taristute ehitusmaksumus tõusnud kesmiselt 20 protsenti, kuid sellegipoolest jätkatakse riigi poolt tellitud Haapsalu raudtee ehitusega.

"Suurte taristuobjektide puhul teist tellijat ei olegi. Ja kui me hakkame kõiki neid edasi lükkama, siis see tähendab, et selles valdkonnas taristuehitajad satuvad väga raskesse olukorda. Nii et me kindlasti peame teatud objektidega edasi minema. Raudtee puhul midagi tegemata jätta on suhteliselt keeruline. Aga eks me peame rääkima, millised on lisarahastuse võimalused. Ma arvan, et kõik need objektid, mis võivad kallimaks minna, tuleb üle vaadata," rääkis Aas.

TTÜ teadlane ja sihtasutuse Läänemaa raudteeprogrammi direktor Rein Riisalu ütles, et tegelikult on esimeses hankes sees vaid Turba-Risti raudtee rajamine. Kuid elektriraudtee vajab elektrivõrgu väljaehitust.

"Kui veoalajaama ei ole võimalik selle 34 miljoni eest välja ehitada, siis võib selle täiesti rahulikult jätta järgmisesse etappi. Kui vaadata eelmist lõiku, Riispere-Turba, siis Eesti Raudtee tegi seal neli erinevat hanget: olid rööbasteed, oli kontaktvõrk, oli veoalajaam ja olid perroonid. Praegu on sisuliselt ainul üks hange tehtud. Mõistlik on tänases turusituatsioonis, kus me täpselt ei tea, kui palju üks või teine materjal on kallimaks läinud, teha pigem samm-sammult hankeid," lausus Riisalu.

Lõik peaks valmima 2024 lõpus

Eesti raudtee teatas saadetud pressiteates, et hankele oodatakse pakkumisi 30. maiks ning ehitustööd kuni Ristini plaanitakse lõpetada 2024. aasta lõpuks.

Turba–Risti ligikaudu 13,5 km pikkuse lõigu ehitustööd hõlmavad endas muldkeha, rööbastee, ülesõitude, ülekäikude, tunnelite, piirdeaedade ja ooteplatvormide ehitamist. Lisaks rajatakse sama hanke raames ka raudteeviadukt Ellamaa piirkonda üle riigimaantee nr 9 Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla ning rekonstrueeritakse raudteelõigule jäävad olemasolevad truubid ja sillad. Uus ehitatav raudteelõik võimaldab reisirongidel tulevikus sõita kuni 160 km/h.

2019. detsembris valmis Tallinna-Haapsalu raudtee taastamise projektis esimene kuuekilomeetrine lõik Riisipere ja Turba vahel, mille ehitus läks maksma 7,7 miljonit eurot. Turbast edasi Rohukülani läheb raudtee ehitus hinnanguliselt maksma kuni 100 miljonit.