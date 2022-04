ERR Odessas: linnaelanikud loodavad, et sõda läheb neist mööda

Odessas loodetakse, et suurem sõda läheb neist mööda. Palju inimesi on oma kodudesse tagasi pöördunud, sest Vene lipulaeva Moskva põhjaminek loob ka turvatunnet.

Odessa on suuremast sõjast pääsenud ja venelaste lipulaev Moskva, mis piirkonda terroriseeris, on põhja lastud.

"Me leiame, et Putin alustas seda sõda ja pole juhus, et just Odessas sündis ütlus, et Vene laev... ma ei hakka lõpuni ütlema. Nad said selle, mille nad olid ära teeninud," ütles Odessa elanik Mihhail.

Ukraina armee esindaja sõnul viidi Vene lipulaeva vastu läbi spetsiaalne operatsioon, mis muutis aluse võitlusvõimetuks.

"Me andsime väga tõsise löögi mitte ainult vaenlase laevastikule, vaid ka vaenlase ambitsioonidele, tema hinge moraalile, tema enesekindlusele. Tohutu suur raketiristleja, mis hoidis hirmu all Ukraina lõunapiirkonda, ähvardades raketilöökidega; mis tegi sõja esimesel päeval meie piirivalvuritele ettepaneku alla anda ja mis kindlasse kohta saadeti, me taas kord pidasime oma sõna, saatsime nad sinna," lausus Lõuna-Ukraina kaitsejõudude pressiülem Natalia Humeniuk.

Vene pool on võimalike hukkunute kohta ristlejal edastanud ähmast infot.

"Praeguses etapis, selles hübriidsõjas, millest me kõik osa võtame, saame me aru, et tõtt sellelt poolelt ära oodata ei jõua. Aga objektiivne informatsioon leiab alati väljapääsu, me saame tõe teada," ütles Humeniuk.

Odessa linnapildis annavad sõjast märku eelkõige vaid kontrollpunktid, mida filmida ei tohi. Mere äärde ei pääse.

Praegu arvatakse Odessas, et Mõkolajivi rinne peab ja sõda Odessasse ei jõuagi.

"Nad (Vene väed – toim.) arvavad, et Odessas on väga palju venelasi ja nad tulevad, nii nagu nad on arvanud kogu riigi idaosa kohta, appi venelastele, aga ei, Odessa on Ukraina ja sellele leiab siin kinnitust igal pool," rääkis Odessa elanik Tatiana.

Suurem osa Odessast sõja alguses lahkunud inimestest on oma kodudesse tagasi pöördunud.