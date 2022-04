USA kohtunik tühistas ühistranspordis maskikandmise kohustuse

CDC pikendas hiljuti maskikandmise kohustust ühistranspordis 15 päeva võrra kuni 3. maini. Selle eesmärk oli uurida koroonaviiruse omikroni tüve alamvariandi BA.2 levikut, vahendas The Times.

USA föderaalkohtunik Kathryn Kimball Mizelle leidis aga, et CDC pole suutnud oma otsust piisavalt hästi põhjendada ega järginud nõuetekohast reeglite koostamise protseduure. Mizelle leidis oma otsuses, et ainsaks abinõuks on see reegel kogu riigis tühistada.

"Maskikandmise kohustus ületab CDC seadusjärgseid volitusi. Kuna meie süsteem ei luba agentuuridel tegutseda ebaseaduslikult isegi soovitud eesmärkide saavutamiseks, siis kohus lõpetab maskikandmise kohustuse," teatas Mizelle oma otsuses.

Pärast kohtuotsust teatas USA lennufirma United Airlines, et firma loobub maskikohustusest riigisisestel lendudel.

Valge Maja pressisekretär Jen Psaki ütles, et föderaalasutused veel hindavad kohtuotsust, kuid kutsus ameeriklasi üles ühistranspordis maske kandma.

Florida vabariiklasest kuberner Ron DeSantis kiitis kohtuotsust.

"Tore näha, et Florida föderaalkohtunik järgib seadusi ja tühistas selle mandaadi. Nii lennufirma töötajad kui reisijad väärivad, et see kohustus saaks läbi," ütles DeSantis.