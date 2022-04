Riigikogu võttis Mihhail Korbilt saadikupuutumatuse

Saadikupuutumise võtmise poolt hääletas 82 riigikogulast, erapooletuks jäi üks riigikogu liige. Vastu ei hääletanud ükski saadik.

Korb ise palus riigikogul toetada temalt saadikupuutumatuse võtmist ja lubas ka ise selle poolt hääletada. Korbi sõnul on see vajalik selleks, et tal tekiks kiiremini võimalus end kohtusaalis kaitsma hakata.

Riigikogu istungit juhatanud Hanno Pevkur (RE) täpsustas, et Korb ise ei saa hääletada.

Õiguskantsler Ülle Madise tegi ettepaneku anda nõusolek riigikogu liikmelt Mihhail Korbilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks.

Riigiprokuratuur kahtlustab Korbi teise astme kuriteos. Kahtlustuse kohaselt leppisid ärimees Hillar Teder ja toonane Keskerakonna peasekretär Korb 2020. aastal kokku, et Teder annetab aasta jooksul Keskerakonnale miljon eurot ning Porto Franco saab Tallinnalt sobiva hinnaga võimaluse juurdepääsuteede rajamiseks.