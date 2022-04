Allikad: sõjalaeva Moskva uppumisel hukkus kümneid meremehi

Sõjalaeva Moskva meeskonnaliikmete vanemad vaidlustasid Kremli väited, et kõik pardal olnud 500 meremeest evakueeriti. Ühe meeskonnaliikme ema sõnul surid kümned meremehed ja paljud said rängalt viga.

Ukraina teatas neljapäeval, et ründas ristleja Moskvat Neptuni rakettidega ning Kiievi väitel läks laev kohe põhja.

Venemaa väidab, et sõjalaev sai tõsiselt kannatada pärast seda, kui tulekahju põhjustas laskemoonalaos plahvatuse. Kremli teatel uppus laev tormis, kui seda pukseeriti kodusadamasse. Andmed näitavad, et Moskva pukseerimise ajal oli meri vaikne, teatas The Times.

Kremli väitel evakueeriti kõik meremehed. Ajateenistusse võetud meremehe ema sõnul siiski kõik meeskonnaliikmed ei jäänud ellu.

"On selge, et kõik ei jäänud ellu. Umbes 40 inimest sai surma. Mõned inimesed jäid kadunuks. Haavatuid on väga palju," ütles ajalehele Novaja Gazeta Europe meremehe ema, kes soovis jääda anonüümseks.

Naise sõnul võeti tema poeg mereväkke vahetult enne seda, kui Venemaa tungis Ukrainasse. "Minu poeg rääkis, et lahingulaev sai löögi maalt, Ukraina suunalt. Ta nuttis," ütles naine.

Internetis levivad pildid ja videolõigud, mis toetavad meremehe ema väiteid. Piltidel on näha, kuidas sõjalaev Moskva on leekides.

Kremli väited mõistis hukka ka teise ajateenija isa Dmitri Škrebets. "Moskva ohvitserid teatasid, et minu poeg on teadmata kadunud. Minu 20-aastane poeg Jegor võeti ajateenistusse juulis ja oli laeval kokk," ütles Dmitri Škrebets.

Jegori ema Irina ütles, et külastas koos abikaasaga Krimmis asuvat sõjaväehaiglat. "Me vaatasime kõiki põlenud lapsi. Ma ei leidnud enda oma. Seal oli ainult 200 inimest, kuid sõjalaeva pardal oli 500 inimest. Läksime siis kasarmusse. Komandör ütles, et ei räägi midagi. Uurisin, kus mu poeg on ja komandör ütles, et kuskil meres," ütles Irina Škrebets.

Raketiristleja Moskva lasti vette 1979. aastal Mõkolajivis. Laev oli 186 meetrit pikk ning selle põhirelvastuseks olid laevatõrjeraketid P-1000 Vulkan.

Lisaks oli sõjalaev Moskva Venemaale Ukraina sõjas oluline seal olnud S-300 õhutõrjesüsteemi tõttu, mis võimaldas merelt katta sõjategevust lõunapoolsel rindel.