Venemaa tunnistas, et ristleja Moskva uputas Ukraina

Venemaa tunnistas esimest korda, et Vene Musta mere laevastiku lipulaeva Moskva uputasid Ukraina relvajõud, kui Vene sõjaväekohus mõistis Ukraina mereväeohvitseri tagaselja süüdi ristlejat tabanud raketirünnaku korraldamises.

Venemaa Lääne sõjaväeringkonna teine kohus mõistis neljapäeval Ukraina mereväe brigaadiülema Andri Šubini tagaselja eluks ajaks vangi, olles enne tunnistanud ta süüdi terrorismis, mis oli seotud Moskva ja teise Venemaa sõjalaeva uputamisega, teatas väljaanne The Moscow Times, mis vahendas paguluses tegutsevat uudisteväljaannet Mediazona.

Ristleja Moskva uppumine 2022. aasta aprillis Ukraina ranniku lähedal valmistas Vene relvajõududele suurt piinlikkust, mistõttu algselt väideti, et sõjalaev uppus tormisel merel, kui seda pärast laskemoonaplahvatuse põhjustatud tulekahju sadamasse remonti pukseeriti. Vene mereväe Musta mere laevastiku lipulaevale suunatud Ukraina raketirünnakus sai surma 20 mereväelast.

Kohtuotsuse kohaselt tabas ristlejat Moskva kaks Ukraina raketti, mis põhjustasid laeva pardal tulekahju ja täitsid selle sisemuse suitsuga. Varem teatas Ukraina, et kasutas laeva ründamiseks kahte laevatõrjeraketti Neptunus.

Vene ristleja Moskva pärast Ukraina raketilööki. Autor/allikas: sotsiaalmeedia

See oli esimene kord, kui Venemaa tunnistas, et laeva uppumise põhjustas raketirünnak, märkis Vene sõltumatu väljaanne Moscow Times.

Pressiteates, mis hiljem kohtu veebisaidilt eemaldati, kinnitati, et rünnaku tagajärjel hukkus Moskva pardal 20 meremeest ja veel 24 said mitmesuguseid vigastusi. Pressiteates öeldi, et kaheksa meremeest on endiselt kadunud.

"Need kaotused toimusid kuuetunnise laeva ellujäämise nimel peetud võitluse käigus," seisab Mediazona avaldatud pressiteate ekraanipildil.

Venemaa kaitseministeerium on ametlikult tunnistanud Moskva uppumises vaid ühe surmajuhtumi, lisades, et katastroofis jäi kadunuks 27 meremeest. Venemaa loodud kohus annekteeritud Krimmis kuulutas 2022. aasta novembri otsusega 17 kadunud meeskonnaliiget surnuks.

Memoriaal 19 meremehele, kes kaotasid Moskva uppumises elu, avati 2024. aastal Venemaa mereväe Musta mere laevastiku peakorteris Sevastoopolis, mis asub okupeeritud Krimmis.