X!

Venemaa tunnistas, et ristleja Moskva uputas Ukraina

Välismaa
Vene ristleja Moskva, mille Ukraina 2022. aasta aprillis uputas.
Vene ristleja Moskva, mille Ukraina 2022. aasta aprillis uputas. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / VASILIY BATANOV
Välismaa

Venemaa tunnistas esimest korda, et Vene Musta mere laevastiku lipulaeva Moskva uputasid Ukraina relvajõud, kui Vene sõjaväekohus mõistis Ukraina mereväeohvitseri tagaselja süüdi ristlejat tabanud raketirünnaku korraldamises.

Venemaa Lääne sõjaväeringkonna teine kohus mõistis neljapäeval Ukraina mereväe brigaadiülema Andri Šubini tagaselja eluks ajaks vangi, olles enne tunnistanud ta süüdi terrorismis, mis oli seotud Moskva ja teise Venemaa sõjalaeva uputamisega, teatas väljaanne The Moscow Times, mis vahendas paguluses tegutsevat uudisteväljaannet Mediazona.

Ristleja Moskva uppumine 2022. aasta aprillis Ukraina ranniku lähedal valmistas Vene relvajõududele suurt piinlikkust, mistõttu algselt väideti, et sõjalaev uppus tormisel merel, kui seda pärast laskemoonaplahvatuse põhjustatud tulekahju sadamasse remonti pukseeriti. Vene mereväe Musta mere laevastiku lipulaevale suunatud Ukraina raketirünnakus sai surma 20 mereväelast.

Kohtuotsuse kohaselt tabas ristlejat Moskva kaks Ukraina raketti, mis põhjustasid laeva pardal tulekahju ja täitsid selle sisemuse suitsuga. Varem teatas Ukraina, et kasutas laeva ründamiseks kahte laevatõrjeraketti Neptunus.

Vene ristleja Moskva pärast Ukraina raketilööki. Autor/allikas: sotsiaalmeedia

See oli esimene kord, kui Venemaa tunnistas, et laeva uppumise põhjustas raketirünnak, märkis Vene sõltumatu väljaanne Moscow Times.

Pressiteates, mis hiljem kohtu veebisaidilt eemaldati, kinnitati, et rünnaku tagajärjel hukkus Moskva pardal 20 meremeest ja veel 24 said mitmesuguseid vigastusi. Pressiteates öeldi, et kaheksa meremeest on endiselt kadunud.

"Need kaotused toimusid kuuetunnise laeva ellujäämise nimel peetud võitluse käigus," seisab Mediazona avaldatud pressiteate ekraanipildil.

Venemaa kaitseministeerium on ametlikult tunnistanud Moskva uppumises vaid ühe surmajuhtumi, lisades, et katastroofis jäi kadunuks 27 meremeest. Venemaa loodud kohus annekteeritud Krimmis kuulutas 2022. aasta novembri otsusega 17 kadunud meeskonnaliiget surnuks.

Memoriaal 19 meremehele, kes kaotasid Moskva uppumises elu, avati 2024. aastal Venemaa mereväe Musta mere laevastiku peakorteris Sevastoopolis, mis asub okupeeritud  Krimmis.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Moscow Times

Samal teemal

mõtle järele!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:13

Lajal pälvis suure slämmi mängijate arenguprogrammi toetuse

14:04

Haridusministeeriumi järelevalve leidis Tallinna kunstigümnaasiumis hulga puudusi

14:02

Omikroni tulek pööras geneetilised kaitsemehhanismid pea peale

14:02

Raadio 2 edastus on häiritud

14:01

Eesti Laulu finaalis astub uue rühmitusega üles Nublu

14:00

Ministeerium soovitab tehnikaülikoolil põlevkivi professuur ümber nimetada

13:55

Venemaa tunnistas, et ristleja Moskva uputas Ukraina

13:54

Aialinnuvaatleja: külmakraadid toovad linnumajadesse rohkem tiivulisi

13:52

Uuring: inimpeenise areng johtus vajadusest sookaaslasi hirmutada

13:52

Musta pässiku kasvu edukuse määravad pärilikud omadused

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

22.01

Valitsus tahab teha teise pensionisamba lõhkumiskindlaks

22.01

Zelenski süüdistas Euroopat tegevusetuses Ukraina sõja lõpetamisel

09:33

Trump: USA armaada liigub Iraani suunas

22.01

Esitamata jäänud aruanne sai mullu saatuslikuks üle 4500 ettevõttele

22.01

Sõja 1429. päev: Ukraina ründas droonidega Krasnodari krai naftaterminali Uuendatud

22.01

Macron: Prantsuse merevägi hõivas Vahemerel Venemaalt pärit tankeri Uuendatud

22.01

Mihkelson: Zelenski oli oma kõnega Euroopa suhtes ülekohtune

22.01

Lühikese tavadistantsi võitis Perrot, hea päev ka teistel prantslastel Uuendatud

13:00

Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Penza oblastis asuv naftahoidla Uuendatud

22.01

Meedia: mõned Gröönimaa alad võivad tehingu käigus minna USA kontrolli alla

ilmateade

loe: sport

14:13

Lajal pälvis suure slämmi mängijate arenguprogrammi toetuse

13:42

Rehvi lõhkemine ei pidurdanud Solbergi Monte Carlos kuigi palju

13:36

Maijooksul toimub Eesti esimene naiste poolmaraton

13:03

Sõudelegend Allar Raja segab endiselt Alfa võistlusel kaarte

loe: kultuur

13:21

Uue muusika reede: Harry Styles, Arctic Monkeys, James Blake, Fred Again jt

11:43

Sinijärve raamatusoovitused: Peet Vallak ja kaks loodusraamatut

10:17

Liis Nimik: liblikalend ja seadusehaamer

09:32

Baltic States residentuuriprogrammi valiti Maryliis Teinfeldt-Grins

loe: eeter

14:02

Raadio 2 edastus on häiritud

14:01

Eesti Laulu finaalis astub uue rühmitusega üles Nublu

13:54

Aialinnuvaatleja: külmakraadid toovad linnumajadesse rohkem tiivulisi

11:57

Alvar Tiisler: Šveitsi kolimine õpetas, mis tähendab alustada kõike nullist

Raadiouudised

12:40

ERK peab ühinemiskõnelusi teise väikeparteiga

12:40

Kallas: Euroopal peab olema rohkem enesekindlust

12:25

Raadiouudised (23.01.2026 12:00:00)

12:25

Tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu jõuab peagi riigikokku

12:25

Ilm läheb veelgi külmemaks

09:55

Kantar Emor: Keskerakonna toetus tõusis seitsme aasta kõrgeimale tasemele

09:50

Paide programmeerimiskooli avamine valiti Järvamaa aasta teoks

09:45

Täna tuleb kuni kaksteist külmakraadi

09:20

Raadiouudised (23.01.2026 09:00:00)

22.01

Päevakaja (22.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo