NATO küberõppus keskendub kriitilise taristu kaitsmisele

Õppus Locked Shields peegeldab rünnakustsenaariume, mis põhinevad viimase 30 aasta jooksul nähtud küberrünnakutel, ütles NATO küberjulgeolekukeskuse juht Ian West e-kirjas CNN-ile.

Näidishäkkimise intsident kohustab osalejaid "hoidma ja tagama selliste oluliste süsteemide nagu veejaam, elektrijaam, õhutõrjesüsteem, finantssüsteemid jne" toimimise ja kättesaadavuse.

Stsenaariumi järgi toimus väljamõeldud saareriigis Berüllias julgeolekuolukorra halvenemine. Mitmed vaenulikud sündmused on langenud kokku koordineeritud küberrünnakutega Berülli suurte sõjaliste ja tsiviil IT-süsteemide vastu.

Õppuste planeerijad lähtuvad praegusest geopoliitilisest olukorrast, et töötada välja realistlikud ja väljakutseid pakkuvad stsenaariumid, mis võtavad arvesse praegust julgeolekukeskkonda, kus küberintsidentide toimumine eraldiseisvana on ebatõenäoline ja mida kasutatakse laiema geopoliitilise strateegia osana.

Õppusel Locked Shields ligi 2000 inimest 32 riigist.

Ian West ütles, et õppust kavandati kuid ette ja see ei hõlma otseselt Venemaa sõjast Ukrainas tulenevaid küberohte. Kuid sõda ja sellega seotud arvatavat Venemaa ja Valgevene kübertegevust on võimatu ignoreerida.

Venemaa sissetungi alguses veebruari lõpus, üritasid arvatavalt Valgevene häkkerid rikkuda Euroopa nende valitsusametnike e-posti kontosid, kes on "seotud Ukraina põgenike logistika haldamisega", teatas juhtumi avastanud küberjulgeolekufirma Proofpoint.

Broadcom Software'i teadlaste sõnul võtsid tundmatud ründajad sihikule kahes NATO liikmesriigis Lätis ja Leedus tegutsenud Ukraina valitsusasutuste vara ja nakatasid selle koodiga, mis puhastas arvutisüsteeme.

Õppust Locked Shields korraldab 2010. aastast NATO küberkaitsekoostöö keskus Tallinnas (CCDCOE).

Kuigi Venemaa üritab takistada Ukraina liitumist NATO-ga liitumist, on Ukraina kaasatud küberjulgeoleku uurimis- ja koolituskeskuses.

"Ukraina võib tuua väärtuslikke vahetuid teadmisi mitmest kübervaldkonna nüansist, mida saaks kasutada uurimistöös, õppustel ja väljaõppes," ütles CCDCOE direktor kolonel Jaak Tarien CNN-ile.