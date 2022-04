Google Mapsist saab näha Venemaa tähtsaid sõjaväebaase

Ukraina postitas internetti üles satelliidipildid Venemaal asuvatest strateegilistest sõjaväebaasidest. USA tehnoloogiahiiglane Google väidab aga, et kaardirakenduse Google Maps kaudu olid need pildid alati vabalt kättesaadavad.

Nähtavate objektide hulgas on Venemaa lennukikandja Admiral Kuznetsov, mis on ainus Venemaa lennukikandja. Praegu on see remondis. Näha saab veel tuumarelvade baasi Murmanskis ning õhuväebaasi Kamtšatkal.

Kõrgresolutsiooniga pildid postitati Twitteri kontole @ArmedForcesUkr. Praegu on konto tegevus peatatud. Google väidab, et need pildid olid alati vabalt avalikkusele kättesaadavad ja firma pole oma poliitikat muutnud, vahendas DailyMail.

"Me pole Venemaa satelliidipiltides muudatusi teinud," väitis Google'i pressiesindaja.

Google Mapsis saab näha ka Suurbritannia tähtsaid sõjalisi rajatisi. Näha on kuningliku mereväe lipulaev, mille kodusadam asub Portsmouthis.

Google Mapsi pildid võivad olla aga mitu aastat vanad. Seetõttu ei pruugi Venemaa sõjaväebaasid reaalajas olla sellised, nagu nad satelliidipildilt paistavad.