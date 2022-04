Harri Tiido: Venemaa ja taktikaline tuumarelv

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all strateegilised ja taktikalised tuumarelvad. Tuumarelva kasutamine Vene-Ukraina sõjas on võimalik, kuid ainult Vene rašistliku režiimi poolt, märgib Tiido.

Vene-Ukraina sõja kontekstis on aeg-ajalt esile kerkinud küsimus ka taktikalise tuumarelva võimalikust kasutamisest, eelkõige Venemaa poolt. Ukraina teatavasti loobus omal ajal Budapesti lepingu alusel tuumarelvast, saades vastu julgeolekutagatised. Venemaa on nüüd seda lepingut juba korduvalt ja räigelt rikkunud, mistõttu ka Kiievil ei ole mingit vajadust lepingu sätetest kinni pidada.

Tuumarelv ei ole siiski midagi, mille saad nurgapoest osta. Seetõttu on praegu see relv vaid ühel osapoolel. Mõni aeg tagasi hoiatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et Venemaa võib kasutusele võtta ka taktikalise tuumarelva. Ja kaldun arvama, et tal on õigus. Psühholoogiline valmisolek näikse Vene rašistliku režiimi ladvikul täiesti olemas olevat.

Juttu on olnud ka muude massihävitusrelvade, nagu keemia- ja bakterioloogilise relva kasutamisest, kuid piirdun tuumalöögi võimaluse vaatlemisega.

Kuna lokaalsetes konfliktides ei ole tuumarelv seni eriti jutuks olnud, siis ei ole sellele ilmselt avatud inforuumis ka eriti tähelepanu pööratud. Tuumarelva all on seni valdavalt mõeldud strateegilisi relvi, mida iseloomustab löögiulatus üle 5500 kilomeetri, ning ka tuumalaengu suurus.

Strateegilise löögi eesmärk on massiline hävitustöö. Taktikalise tuumarelvaga on asi teine. Külma sõja ajal töötasid mõlemad osapooled taktikalise tuumarelva kallal päris usinalt. Ilmusid tuumamiinid või õigemini seljakotipommid, mille eriüksuse sõjaväelane võis seljas vajalikku kohta kanda. Samuti suurtükimürsud ja lennukipommid, mille võimsus oli üpris väike. Näiteks olnud ameeriklastel minipomm võimsusega 0,3 kilotonni. Võrdluseks, et Hiroshima ja Nagasaki pommi võimsus oli umbes 15 kilotonni.

Kuna arvepidamine nende vahendite üle oli segane, siis jõudsid Boriss Jeltsin ja George Bush omal ajal kokkuleppele, et taktikaline tuumarelv võetakse aktiivsest kasutusest maha, enamus hävitatakse ja ülejäänud ladustatakse kindlatesse hoiukohtadesse. Näiteks laevastikus merele minevad laevad enam taktikalist tuumarelva pardale ei võtnud.

Palju seda kraami ladudes järele jäi, ei oska öelda, sest need andmed on salajased. Lääne ekspertide hinnangul jäi ameeriklastel alles umbes 200 vabalangemisega lennukipommi, mis paiknevad Euroopas. Venemaal peaks neid lõhkelaenguid olema aga tuhandest kahe tuhandeni.

Viimastel aastatel on kasvanud kahtlused, et Venemaa võib kasutada taktikalist tuumarelva võimalikus konfliktis selleks, et sundida vastast Vene tingimustel sõjategevust lõpetama.

"Moskvas on pidevalt liigutud selles suunas, et võtta taktikaline tuumarelv argisesse kasutusse."

Aastal 2017 kinnitatud sõjalises doktriinis on otseselt kirjas, et sõjalise konflikti eskaleerumise korral on valmisolek ja otsustavus kasutada taktikalist tuumarelva arvestatav tõrjefaktor. Ka mitmete sõjaliste õppuste stsenaariumid on näinud viimases faasis ette tuumarelva kasutamise. Ehk Moskvas on pidevalt liigutud selles suunas, et võtta taktikaline tuumarelv argisesse kasutusse.

Umbes viimase poole aasta vältel on venekeelses meediaruumis olnud vägagi arvukalt kiretul toonil kirjutisi, mis käsitlevad taktikalise tuumarelva kasutamist.

Väga paljud neist arutlevad selle üle toonil, et ega see midagi nii hullu ju ei olegi. Et taktikalise lõhkepea lõhkemise järel võivad erivarustusega sõjaväelased plahvatuse tsoonis vabalt edasi tegutseda. Ja plahvatuse mõju on ju vaid kilomeetrid, mitte kümned kilomeetrid. Hariliku elutegevuse jaoks olla aga plahvatuse piirkond kasutatav juba mõne kuu pärast. Lihtsalt tuleb järgida mõningaid reegleid, näiteks tuleks vältida kohapeal kasvanud köögivilju ning kohaliku vee joomist. Et ka näiteks Hiroshimas elasid ju paljud inimesed oma kodudes edasi ning mitte kõik neist ei surnud kiirituse kätte.

Leidub ka kirjutisi, milles arutletakse selle üle, kui kõrgel maapinna kohal ja millise võimsusega tuumalaeng õhkida, et saavutada all olevas linnas kogu elektril põhineva elutegevuse halvamine, kuid ilma radiatsioonita ja oluliste purustusteta. Ja antakse ka praktilisi soovitusi, näiteks plahvatuse tsoonis viibimisel tuleks kindlasti kasutada joodi. Kuid mitte seda, mida apteegis haavade puhastamiseks müüakse. Vaja oleks erilisi joodipreparaate radiatsiooni vastu.

Sellele Vene meediaruumis toimuvale tuumarelva kasutamise argipäevastamisele lisab hoogu ka mõnede Venemaa tegelaste jutt. Ramzan Kadõrov, Tšetšeenia, vabandage väljendust, president, on juba teinud ettepaneku lahendada Ukraina niinimetatud natsionalistide probleem taktikalise tuumarelvaga. Selleks olevat lisapõhjus ka arvukate välismaiste palgasõdurite viibimine Ukraina territooriumil.

Kadõrov on muidugi tuntud oma jõhkruse poolest, kuid ega talle ju keegi Venemaa juhtkonnast vastu ei vaidle. Tagatipuks tasub meenutada ka Vene juhtkonna üldist ükskõiksust oma sõdurite saatuse vastu. Tuumakontekstis võib meenutada 1954. aastat, kui Totski polügoonil viidi läbi õppus taktikalise tuumarelvaga. Tol korral said erineva tasemega kiirituse rohkem kui 40 000 sõjaväelast.

Mis puutub aga süüdistusi, et Ukraina võib hakata ise tuumarelva tootma, siis on need üsna ulmelised. Tuumalaengu kandjate ehk rakettidega saaks Ukraina hakkama küll, Dnepri linnas asub maailma suurim strateegiliste rakettide tootja Južmaš. Tuumalaeng ei ole ka eriline saladus ja Harkovis asub tuumakeskus, kus juba eelmise 1940. aastatel viidi läbi uurimusi tuumarelva loomiseks.

Kuid on üks lüli, mis puudub. Ukrainal ei ole lõhestuvaid materjale ehk uraan 235 või plutooniumi. Nende tootmine nõuab tohutut kaskaadi tsentrifuuge ja üpris palju aega. Lisaks on Ukraina võimaldanud rahvusvahelise tuumaagentuuri regulaarseid inspektsioone oma territooriumil ja igasugune tuumakütuse tootmine oleks koheselt tuvastatav.

Seega on tuumarelva kasutamine Vene-Ukraina sõjas võimalik, kuid ainult Vene rašistliku režiimi poolt.

