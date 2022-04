Läti loobub järgmisel aastal Venemaa gaasist

Läti majandusminister Janis Vitenbergs ütles teisipäeval, et valitsus leppis kokku Venemaa maagaasi kasutamise lõpetamises alates 1. jaanuarist 2023. aastal.

Vitenbergsi sõnul on tegemist ajaloolise otsusega, mis tugevdab Läti energiajulgeolekut. Seadusemuudatused, mis näevad ette loobuda Venemaa maagaasist, esitatakse parlamendile.

"Läti esimene samm Vene gaasist loobumisel on Soome ja Eestiga kokku leppida, et Lätil on võimalik Paldiski terminalist saada lisagaasi, kuni Läti rajab oma gaasiterminali," ütles Vitenbergs.

Läti valitsus otsustas hiljuti luua Incukalnsi gaasihoidlasse kahe teravatt-tunni suuruse veeldatud maagaasi (LNG) reservi, vahendas LSM.