Läti ühineb esialgu Paldiski LNG terminaliga

Läti majandusminister Janis Vitenbergs sai volituse sõlmida koos Eesti ja Soome kolleegiga Paldiski vastuvõtukoha rajamiseks ühiste kavatsuste lepe.

Seejärel asutavad kolme riigi süsteemihaldurid laevarendiks ja terminaliteenuste osutamiseks ühisettevõtte.

Läti osa võiks tarbimist arvestades olla kolmandik loodavast firmast ja investeering põhikapitali 30-40 miljonit eurot, hindab majandusministeerium.

Läti enda vedelgaasi terminali loomise koht ja investor selguvad juuni alguseks.

"Oleme juba kinnitanud, et valitsus toetab vedelgaasi terminali loomist Lätti. Kuid nüüd otsustasime, et esimeses etapis otsime Venemaa gaasist loobumiseks ühisosa Eesti ja Soomega. Eesmärk on vähemalt lähiaastail, kuni Lätis valmib oma terminal, saada täiendavalt gaasi põhjanaabritelt. Otsustasime ka, et Läti loob oma strateegilised gaasivarud," rääkis peaminister Krišjanis Karinš.

"Näeme, et see on ainus võimalus kindlustada juba uuel kütteperioodil meie piirkonna jaoks täiendavad gaasitarnevõimalused," ütles Vitenbergs.