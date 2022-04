Saksamaa loodab esimese LNG-terminali käivitada uue aasta algul

"Me töötame selle kallal täiskiirusel. Meie eesmärk on see 2023. aasta alguses valmis saada. Ja saavutame selle," ütles liidumaa juht Daniel Günther lehele.

Läänemere rannikule Brunsbüttelisse rajatav ujuvterminal peaks hakkama vastu võtma viis miljardit kuupmeetrit gaasi aastas.

Vene-Saksa gaasijuhtme Nord Stream 1 ja seni käiku andmata Nord Stream 2 mõlema maht oleks 55 miljardit kuupmeetrit aastas.

Güntheri sõnul kavatseb Saksamaa laiendada ka nafta ammutamist oma Põhjamere rannikul.