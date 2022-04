ERR Lätis: Riia üüriturg köidab üha enam investorite tähelepanu

Riia kinnisvaraturul toimub praegu midagi tavatut. Kesklinna uuemad või üles vuntsitud korterid üüritakse päris krõbeda hinnaga välja nii kiiresti, et isegi kuulutusi ei jõuta portaalidest õigel ajal maha võtta. Palju on uusarendusi.

Eesti investorid on seni ehitanud maja valmis ja siis müünud korterite kaupa maha, kuid järjest enam võidab tähelepanu üüriturg.

LHV pensionifondid ostsid Riias viis maja kokku 109 korteriga. Eesmärk on jõuda 500 elamispinna üürimiseni. LHV loodab tulu teenida kõigist Baltimaade pealinnadest – 60 protsenti kinnisvarainvesteeringuid võiks olla Tallinnas ning ülejäänud 20 ja 20 Riias ja Vilniuses.

"Kui valdavalt Eesti pensionifondid investeerivad aktsiaturgudele ja võlakirjadesse, siis LHV on läinud natuke teist teed ja võtnud eeskuju teistest Euroopa ja Skandinaavia suurtest pensionifondidest. Üürikinnisvara on üks neist valdkondadest, kuhu soovime pikaaegselt investeerida. Olgu öeldud, et Eesti seadusandlus võimaldab pensionifondidel kinnisvarasse investeerida kuni 40 protsenti oma varadest," rääkis LHV pensionifondide kinnisvarainvesteeringute juht Rait Riim.

Selleni on aga veel pikk tee minna. Riia eripära on seal õppimas või tööl käijad, kes vajavad just ajutist elamispinda. Palju on välismaalasi. Nüüd on ka neid ettevõtjaid, kes üürivad kortereid ja annavad neid tasuta kasutada Ukraina sõjapõgenikele.

"Oleme otsinud võimalust siseneda Riia kinnisvaraturule üle kahe aasta. Ja meil õnnestus leida need vahvad pargiäärsed üürikortermajad sellisena, et need olid aasta tagasi valminud või siis kahe hoone puhul täielikult renoveeritud. Meil õnnestus omandada täiesti valmis ja toimiv üürikorterite äri," rääkis Riim.

"Kui võrdleme hinda kolmes Balti pealinnas, siis Tallinn ja Vilnius on Riiast kõvasti eest ära rebinud. Kui Tallinnas on uute korterite hind umbes 4000 eurot ruutmeetri kohta, siis samasugune hind on ka Vilniuses. Aga Riias on korterid kolmandiku võrra odavamad," lisas ta.

Üürihind on aga samal tasemel ja mõnel puhul kõrgemgi kui teistes pealinnades ning nõudlus ajutise elamispinna vastu suur.