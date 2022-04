Ebakindla olukorra tõttu võib ostjale kodu hind selguda alles notaris

Ehitusmaterjalide hinnatõusu ja tarneraskuste tõttu on ehitushinnad kiiresti kerkinud. Ebakindlas olukorras võib juhtuda, et kinnisvaraarendaja jätab lepingutingimused lahtiseks ja nii võib ostjale lõplik kodu hind selguda alles notaris.

Kinnivarabüroo Uus Maa analüütiku Igor Habali sõnul ei ole lepingutingimuste muutmine massiline, kuid ostjatel tasub sellegipoolest tähelepanelik olla.

"Täna lihtsalt selle tõttu, et toormed ei pruugi nii kiiresti kohale tulla või hinnad on kallinenud, peab arvestama, et korterit võib-olla ei saa nii kiiresti kätte kui vanasti. Teisel juhul tuleb vaadata ka seda, mida on ettevõtja või arendaja lisanud selles osas, mis puudutab hindasid. Nagu ma ütlesin, siis ühepoolne hinnatõusu kehtestamine või see, et see peaks ostjale üllatusena tulema, ei ole massiline, aga peab ikkagi lugema täpselt lepingut enne, kui alla kirjutad," selgitas kinnisvarabüroo Uus Maa analüütik Igor Habal.

Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov ütles, et kõige suurem probleem ongi materjalide kättesaadavuses.

"Sul võib olla isegi hea kaup tehtud hea partneriga, aga kui materjal lihtsalt ei jõua kohale ühel hetkel või ta oli planeeritud osta näiteks sanktsiooni all olevast riigist varasema kokkuleppe järgi ja täna seda lihtsalt ei saa, siis tarneahel tuleb ümber mängida ja see võtab aega," rääkis Volkov.

Tema sõnul on nemad siiani oma lepingutest kinni pidanud ja loodavad samamoodi ka jätkata.

"Kui meil on ikkagi leping sõlmitud, siis me hoiame oma lepingust kinni. Tõsi, hinna osas peame kindlasti kinni, loodame ka tähtaegade osas kinni pidada. Eks elu näitab, kuidas see minema hakkab, vajadusel võib-olla tähtaegade osas on vaja läbi rääkida," ütles Volkov.

Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar sõnas, et kinnisvaras toimunud hinnakasv on olnud väga kiire ja seda, et hinnad hakkaksid langema, öelda ei saa.

"Kõige tõenäolisem on see, et alates selle aasta teisest poolest me näeme lihtsalt selle kiire hinnakasvu mõningast aeglustumist. See tuleneb ennekõike sellest, et intressimäärad tõenäoliselt hakkavad kasvama ja kinnisvarahinnad on lihtsalt nii kiiresti kasvanud, et mõnevõrra on vähenenud nende majapidamiste arv, kes saavad endale kinnisvara ostmist siis lubada," selgitas Raudsaar

Lähiajal ei ole hinnalangust oodata ka Igor Habali sõnul. "Lühikeses plaanis ma ei näe, et võiks mingisugune allapoole hindade korrigeerimine toimuda, aga pikas plaanis ma näen seda, et kui tegelikult jätkub kiire hinnatõus ja inimeste ostuvõime halveneb, siis mingisugune hinnakorrektsioon peaks toimuma allapoole," ütles ta.