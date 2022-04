Mariupoli Azovstali tehase tunnelites elavad lapsed igatsevad näha päikest

Reutersi ja teiste suuremate uudisteagentuuride kontroll näitab, et salvestisel on tõepoolest näha Azovi pataljoni võitlejaid, kus ja millal salvestis filmitud on, selle kohta kindlaid tõendeid ei ole ning olusid arvestades ei saagi neid olla.

"Me mängime siin telefoniga, aga me tahame koju minna, me tahame päikest näha," rääkis laps Azovstali punkris.

Mariuopoli linnapea Vadõm Boitšenko kutsub rahvusvahelist üldsust jätkuvalt tagama linnas viibivaile tsiviilisikuile vaba minemapääsu. Seni on sissetungija nurjanud kõik evakuatsioonikatsed, avades järjekindlalt tule humanitaarkoridoridele. Sõjakuritegude uurijad leiavad järjest rohkem tõendeid, et okupantide selline tegevus on tahtlik. Nagu on ettekavatsetud ka muu jõhkrutsemine tsiviilelanikkonna kallal kõikjal vallutatud aladel.

"Me nägime seda strateegiat ka teistes riikides, kui Vene väed jõuavad mingisse linna ja see linn ei taha alla anda, siis A-plaan on sundida see linn alla andma. Kui linn ikkagi alla ei anna, käivitatakse B-plaan, ehk linnaelanike maksimaalne hirmutamine. Selle juurde käivad tapmised, vägistamised, piinamised ja

paljud-paljud muud jõhkrad tegevused. See on sõjastrateegia," ütles Ukraina peaprokurör Irõna Venediktova.

Odessas sai laupäeval pärast okupatsioonivägede raketirünnakut viis inimest surma, nende seas kolmekuine imik. Vigastada sai 18 inimest ja hävitati terve elamukvartal.