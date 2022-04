Zelenski: Ukraina peab vabadussõda

Zelenski ütles kolm tundi kestnud maratonpressikonverentsil Kiievi metroos, et tahab jätkata läbirääkimisi Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga.

Zelenski ütles ka, et Ukraina eeldab sajaprotsendilist toetust ÜRO peasekretärilt Antonio Guterresilt, kes kohtub järgmisel nädalal nii Zelenski kui ka Putiniga.

Zelenski kordas taas, et Venemaa eesmärk praeguses sõjas on Ukraina rahva täielik hävitamine.

"Vene Föderatsioon ei pea meid iseseisvaks riigiks, ei tunnista meie kultuuri ja väärtuste, keele olemasolu ning ei austa neid. Vene Föderatsioon ei usu, et meil rahvana on õigus iseseisvusele, mis tähendab, et meil ei ole õigust elada. Siin ja praegu võitleme oma elu eest, mis tähendab, et me võitleme oma iseseisvuse eest, me võitleme oma vabaduse eest, see on vabadussõda," kõneles Zelenski.