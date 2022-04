Ummistusründed Eesti riiklikele veebilehtedele jätkuvad

RIA küberintsidentide käsitlemise osakond (CERT-EE) nägi laupäeval terve päev ründeid riigiga seotud veebilehtede vastu.

"Rünnati mitmeid veebilehti ning neist igaühe suunas tehti umbes 75 miljonit päringut. See tähendab, et portaale üritati üle koormata mitme tuhande kordse koormusega," selgitas CERT-EE juhataja Tõnu Tammer.

Suurtest numbritest hoolimata oli laupäeval Eesti küberruumis kordades rahulikum kui reedel.

Kurjategijad võtsid sihikule ka konkreetselt RIA ning proovisid häirida riigivõrgu kliente. Need ummistusründed möödusid samuti suurema mõjuta.

Tammer lisas, et RIA ja partnerite kasutatud lahendused ja vastumeetmed on siiani end õigustanud.

"Samas peab olema valmis selleks, et rünnakud jätkuvad mõnda aega ning nende mahud võivad suureneda. Loorberitele puhkama ei saa jääda, pigem tuleb ette mõelda, kuidas selliste rünnakute edu paremini nullida," ütles Tammer.

Ka praegu rünnatakse veebilehti, kuid pahaloomulised päringud korjatakse ära enne, kui need saavad süsteeme mõjutama hakata.

Tammer tõdes, et siiski ei saa välistada, et õnnestunud rünnakute korral võib mõne veebilehe kasutamine olla lühiajaliselt häiritud. "Jälgime ka tähelepanelikult, kas veebilehtede kõrval on ka kõik muud riiklikud IT-süsteemid kaitstud. Siiani pole me anomaaliaid näinud," lisas ta.

Ummistusrünnakud Eesti riiklike veebilehtede vastu algasid neljapäeva õhtul kella 16 paiku.