Madison: Macron saab nüüd Putinile helistamist jätkata

"Loomulikult oli oodata, et keskvälja poliitikud establishmendis ootasid väga Macroni võitu, et jätkuks see harjumuspärane eluviis. Umbes samasugust paanikat võis näga aastal 2016 Donald Trumpi võiduga, mis raputas väga suurt osa sellisest põhivoolust, kelle jaoks oli väga suur šokk, et elu ei jätkugi nii nagu neile on olnud siiamaani mugav ja harjumuspärane. Loomulikult Macroni võit oli suurim õnn justnimelt nendele, kes tahavad jätkata harjumuspärast elu," kommenteeris Madison ERR-ile.

"Nüüd me saame minna samamoodi edasi, kus Emmanuel Macron saab paar korda nädalas uuesti helistada Vladimir Putinile. Me saame minna edasi eluga, kus konkreetselt karme samme Venemaa vastaseks tegevuseks seni ei ole tulnud. Kõike seda harjumuspärast ei oleks jätkunud kui oleks Marine Le Pen võitnud, sest valdav enamus rahvusvahelisest üldsusest ei oleks osanud ette näha, mis juhtuma hakkab ja kuidas Le Pen hakkab ka päriselt riiki valitsema," lisas ta.

Madison märkis, et viimase hetkeni ei saanud kumbki pool 100 protsendi kindlusega öelda, et just tema on valimiste võitja, aga eelisseisus oli siiski Emmanuel Macron.

"Küsitlused näitasid talle kuni viieprotsendilist edu. Lõpuks edu tuli natukene suurem. Samas see vahe oli väiksem kui viis aastat tagasi. See on tugev signaal Emmanuel Macronile, et tema toetus viie aastaga on siiski umbes 10 protsenti vähenenud. Ja arvestades nende kahe kandidaadi väga erinevaid seisukohti, siis näitab see, et Prantsuse ühiskonnas on suured lõhed sees, mille kokku õmblemisega viie aasta jooksul seni Emmanuel Macron ei ole väga hästi toime tulnud. Aga võitja on võitja, valimised on läbi ja nendest tulemustest peab Macron tegema ka järeldused järgmiseks viieks aastaks," lausus Madison.

"Eks ma ju nägin ka viimastel nädalatel, kuidas rahvusvaheliselt, eriti Euroopas väga paljud olid tihti põhjendamatult hirmunud, et kui nüüd Le Pen võidab, siis on maailmalõpp käes. Eelmise nädala Politico väljaanne pani esiküljele mustades toonides Le Peni ja suureks pealkirjaks Euroopa lõpp," rääkis Madison veel.