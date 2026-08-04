Prantsusmaa kahtlustab Venemaa sekkumist presidendivalimistesse

Prantsusmaa kahtlustab, et Venemaa on püüdnud levitada valeuudiseid kahe Prantsuse tipp-poliitiku kohta, kes kandideerivad või tõenäoliselt kandideerivad järgmise aasta presidendivalimistel.

Prantsuse võimud avastasid eelmisel nädalal desinformatsioonikampaania, mille sihtmärk oli vasakpoolne Euroopa Parlamendi liige ja häälekas Kremli kriitik Raphaël Glucksmann, kes eeldatavasti kandideerib järgmisel aastal Prantsusmaa presidendiks, ütles julgeolekuteenistuse allikas teisipäeval uudisteagentuurile AFP.

Jäljed viisid propagandavõrgustikuni Storm-1516, mida on seostatud Vene luurega, ütles allikas, paludes jääda anonüümseks, kuna tal pole volitusi ajakirjandusega suhelda.

"Vene julgeolekuteenistused on alustanud oma operatsioone 2027. aasta valimiskampaania destabiliseerimiseks," kirjutas Glucksmann esmaspäeva õhtul sotsiaalmeedias.

"Välja mõeldud lugu, mis väidetavalt paljastas vandenõu tema kandidatuuri edendamiseks, ilmus veebilehel, mis jäljendas legitiimset veebiväljaannet Blast. See sisaldas võltsitud dokumente, tehisintellekti abil reprodutseeritud hääli ja täiesti võltsitud videot," ütles ta.

"Eesmärk on muuta täielik vale viraalseks, et mustata isikuid, keda Vene režiim peab vaenulikuks," ütles Glucksmann, kes on korduvalt sõna võtnud Venemaa 2022. aasta sissetungi vastu Ukrainasse.

Prantsusmaa paremäärmuslastel on järgmisel aastal valimiste võitmiseks seni parim võimalus ning Marine Le Pen kandideerib kelmuses süüdimõistmisest hoolimata neljandat korda presidendiks.

Julgeolekuallika sõnul võttis Storm-1516 eelmisel kuul sihikule ka presidendikandidaat Édouard Philippe'i, tsentristist endise peaministri, keda peetakse paremäärmuslastele kõige tugevamaks vastaseks, levitades tema tervise kohta sotsiaalmeedias valeinfot.

Samuti kahtlustatakse võrgustiku seost veebruaris avastatud katsega levitada valeväiteid, mis sidusid president Emmanuel Macroni süüdimõistetud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga.