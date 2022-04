Haavisto: NATO otsuse suhtes täpset kuupäeva paigas pole

Soome välisminister Pekka Haavisto ütles teisipäeval, et NATO otsuse suhtes täpset kuupäeva paigas pole. Haavisto sõnul arutab liitumist praegu parlament, kuid Soome ja Rootsi võivad otsuse teha samal ajal.

Haavisto sõnul on võimalik, et Soome ja Rootsi võimalik NATO-ga liitumise otsus toimub samal ajal, vahendas Yle.

"Nüüd, kui Rootsi alustas selle küsimuse arutamist parlamendis, on võimalik, et ühinemisotsused, kui neid tehakse, tehakse samal päeval või vähemalt samal nädalal. Kuid loomulikult pole kahe riigi vahel kokkulepet, kuid me hoiame üksteist asjadega kursis," ütles Haavisto.

Ajalehe Iltalehti teatel valmistuvad Soome ja Rootsi maikuus esitama koos taotlust, et liituda NATO-ga. Haavisto seda ei kinnitanud ega lükanud ka ümber.

"Soomele ja Rootsile oleks kasulik, kui me teeks selle protsessi koos läbi, aga riigid teevad siin ikkagi oma otsused iseseisvalt," ütles Haavisto.