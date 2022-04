Mari-Liis Vähi: aitab kasumi prioriseerimisest meie põhiõiguste arvelt

Digiteenuste seadusega aidatakse kaasa, et muuta Ränioru (Silicon Valley) internetiplatvormid nii oma disaini kui ka süsteemide poolest inimõigusi austavamaks ja demokraatiat toetavaks keskkonnaks. Edaspidi ei saa tulla kasum meie põhiõiguste arvelt.

Muuhulgas näeb seadus ette reeglid sisu modereerimiseks, platvormide vastutuse tõstmiseks, ebaseaduslike toodete ja süsteemiriskide valdkondades. Seega, nagu ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, mis on illegaalne internetist väljaspool, peab olema illegaalne ka internetis.

Näiteks kui Facebookis levitatakse Venemaa sõjapropagandat, on Euroopas Komisjonil nüüd õigus kohustada Facebooki (või teisi platvorme) selline sisu eemaldada. Sama kehtib ka vaenu ja valeinfo puhul, mille levik on seni olnud laialdane, otseselt kahjuliku mõjuga ning seda on piiratud vaid vähesel määral.

Lisaks sellele, et senisest tõhusamalt tuleb eemaldada ebaseaduslikku sisu, tuleb platvormidel modereerida ka kahjulikku (kuid mitte ebaseaduslikku) sisu. Samuti keelab seadus suunatud reklaamid, mis on analüüsinud alaealiste või eriliigilisi (nt poliitilised vaated) isikuandmeid.

Samuti tuleb platvormidel tuleb luua viis kasutajatele isikupärastatud soovitussüsteemide väljalülitamiseks. Keelustatakse ka n-ö tumemustri disain (inglise keeles dark patterns ehk tehnoloogiline disainilahendus, mis varjatult petab kasutajat tegema seda, mida ettevõte soovib), et kasutajad saaksid teha teadlikke ja informeeritud otsuseid.

Edaspidi peavad platvormid paremini kaitsma kasutajate isikuandmeid, modereerima ebaseaduslikku ning kahjulikku sisu ning tagama süsteemide läbipaistvuse. Samuti on kasutajatel õigus nõuda reegleid mitte järgivalt platvormilt kompensatsiooni neile tekkinud kahju eest.

See on suur võit, mis on olnud kodanikuühiskonna suure töö tulemus. Inimõiguste keskus töötab selle nimel, et meie kõigi põhiõigused oleks kaitstud ka veebis, seega oleme toetanud Euroopa vabaühenduste digiteenuste seadusele suunatud kampaaniaid ning rõõmustame Euroopa ambitsioonika sammu üle. Samal ajal pole töö veel läbi, sest nüüd tuleb digiteenuste seadus ka jõustada ja muudatused ellu viia.