USA tehnoloogiahiiglased suurendasid lobitööd, et kaitsta turupositsiooni

USA senat arutab sel nädalal seadusandlust, mille eesmärk on vähendada tehnoloogiahiiglaste monopoolset turujõudu. Tehnoloogiafirmad suurendavad kongressis aga lobitööd, et kaitsta oma turupositsiooni.

Senati õiguskomisjon arutab sel nädalal monopolidevastast seadusandlust. See keelaks Amazonil ja Google'il kasutada oma platvormidel tööriistu, mis soodustavad nende enda kaupade ostmist, vahendas The Wall Street Journal.

Seadusandluse toetajad väidavad, et suurfirmade domineerimine takistab väiksematel tehnoloogiaettevõtetel võita juurde turuosa. See aga piirab ka innovatsiooni. Tehnoloogiahiiglased väidavad, et kavandatavad õigusaktid takistaksid neil pakkuda tarbijatele odavaid teenuseid.

Kolmapäeval käivitas tehnoloogiafirmade lobigrupp CCIA reklaamikampaania "Ära lõhu seda, mis töötab". Lobigrupp esindab suuri tehnoloogiafirmasid, nende seas on Amazon, Google, Facebook ja Apple.

"Ameeriklased pöördusid tehnoloogia poole, et saada kätte oma lemmiktooted ja suhelda lähedastega. Kavandatavad õigusaktid võivad need muuta aga kallimaks, vähem mugavamaks ja vähem turvalisemaks," väidab CCIA oma koduleheküljel.

Kümned väiksemad ettevõtted nõuavad eelnõu vastuvõtmist. "Domineerivate suurfirmade võimalus tagada endale eeliskohtlemine vähendab väiksemate firmade konkurentsivõimet," teatasid ettevõtted ühisavalduses.

Eelnõu senati versioonil on 12 autorit. Kuus vabariiklast ja kuus demokraati. Mõned kongressisaadikud on eelnõu suhtes aga kriitilised. Peamiselt on need saadikud pärit California osariigist, kus asuvad tehnoloogiafirmade peakorterid.

Viimaste aastate jooksul on tehnoloogiahiiglased kulutanud lobitööle kümneid miljoneid dollareid.

Google'i, Facebooki, Amazoni ja Apple'i töötajad panustasid Joe Bideni 2020. aasta presidendikampaaniasse kokku 12 miljonit dollarit, teatas The Wall Street Journal.