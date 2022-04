Bloombergi allikas: neli Euroopa firmat maksid gaasi eest rublades

Venemaa gaasimonopoliga Gazprom seotud inimene ütles uudisteagentuurile Bloomberg, et juba neli Euroopa ettevõtet on gaasitarnete eest maksnud rublades.

Venemaa peatas kolmapäeval gaasitarned Poolasse, kuna Varssavi keeldus maksmast Gazpromile gaasi eest rublades.

"Isegi kui teised ostjad Kremli tingimused tagasi lükkavad, on Poola ja Bulgaariasse suunduvate gaasivoogude seiskumise järel võimalikud uued katkestused alles mai teises pooles, mil tuleb teha uued maksed," ütles Gazpromi allikas.

Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas märtsi lõpus dekreedi, et välismaised Venemaa gaasi ostjad peavad kasutama Gazprombanki erikontosid. Putin väitis siis, et Venemaa peatab gaasitarned läände, kui ei alustata rublades maksmist.

"Kümme Euroopa ettevõtet on juba avanud Gazprombankis kontod, mis on vajalik, et täita Venemaa nõudmised," lisas allikas.

Euroopa Liidu teatel proovib Venemaa sellise skeemiga sanktsioonidest mööda hiilida.