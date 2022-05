Timmermans: Vene gaasi eest rublades maksmine pole normaalne

Viimastel päevadel on selgunud, et mitmed suured Euroopa gaasiettevõtted on avanud Gazprombankis kontod, kus konverteeritakse eurodes tehtud maksed Vene rubladeks.

"See ei ole normaalne, see ei ole normaalne. Lepingud on väga selged, lepingud räägivad eurodest ja dollaritest. See on normaalne, aga mitte rublad. Trikiga, mida (Venemaa president Vladimir) Putin üritab rakendada, üritab ta elus hoida oma keskpanka välisvaluutaga, mis ei ole sanktsioonidega lubatud. Keskpank on sanktsioonide all ja ettevõtted peavad maksma lepingute kohaselt eurodes. See on see, mida lepingud ütlevad. Putin nõuab lepingute rikkumist," kommenteeris Timmermans.