Muutlik ilm lükkab kevadkaupade müügilainet edasi

Aianduspoodides ei ole kevadhooaeg veel päriselt käima läinud, kuna ilm on muutlik ja inimesed suunduvad grille, istikuid ja aiamööblit ostma alles siis, kui päike juba soojemalt paistab. Osa kaupu on tabanud hinnatõus, sest ka see valdkond ei ole jäänud Ukraina sõja mõjudest puutumata.

Horteses on sel kevadel kõige enam müüdud toa- ja hooajataimi ning lemmikloomatooteid, rääkis ettevõtte turundusjuht Riina Ruus ERR-ile.

"Sel aastal on varasemate aastatega võrreldes kasvanud huvi enam ka seemnete ja eriti seemnekartuli vastu," tõi ta välja.

Söögiks kasvatatavad taimed hakkavad Ruusi sõnul rohkem kaubaks minema kindlasti maikuus ning siis laieneb ka pakutavate taimede hulk.

"Meie valdkonda ehk aiandusega tegelemist mõjutab üsna palju ka ilm. See aasta on kevad olnud pigem külm ja see on avaldanud mõju õuetaimede, näiteks lehtpõõsaste, õitsvate põõsaste, lehtpuude ja hekitaimede ostmisele," tõdes Ruus. "Alles nüüd, kui ilmad soojenevad, näeme huvi nende õuetaimede ostmise vastu, mida varasematel aastatel oleme müünud varem."

Bauhofi turundusdirektor Kristina Vais ütles, et ka nende poodides on kevadhooaeg alles hoogu kogumas.

"Nüüd, kui ilmad lähevad soojemaks, on näha muruseemnete, istikute ja aiamööbli müügi järk-järgulist kasvu. Varasemad aastad on näidanud, et eelkõige ostetakse ettekasvatuseks mõeldud seemneid," lausus ta ja lisas, et üldiselt on kõiki aiatooteid aina rohkem ostetud.

Bauhofis on praegu kevadkaupadest populaarseimad mullad ning kevad- ja suvelilled. Lisaks ostetakse palju ka okaspuid, viljapuid ja -põõsaid, kuid ka köögivilja- ja maitsetaimi.

"Grillide müük on osaliselt juba alanud, kuid kõige populaarsemate gaasigrillide müük läheb lahti ikka siis kui ilmad lähevad väga suviseks," lisas Vais.

Ka Hortes prognoosib grillimüügi kasvu pärast ilma paranemist, ehkki neid ostetakse Ruusi sõnul ka praegu.

Hinnad on tõusuteel

Pärast Ukraina sõja algust ning Venemaale ja Valgevenele sanktsioonide kehtestamist on paljusid valdkondi tabanud hinnatõus ning sellest pole kõrvale jäänud ka aiandusvaldkond.

Ruus märkis, et uute sisseostetavate kaupade hinnad on kasvanud kohati kuni 30 protsenti ja paratamatult mõjutab see ka lõpphindu.

"Kõige enam on kasvanud väetiste hinnad, kohati isegi kuni 50 protsenti. Sõja tõttu on tarnijad korjanud ära mõned tööriistad, mis olid Vene päritolu," tõi ta välja.

Bauhofi esindaja sõnul on nad Vene ja Valgevene toodetele leidnud alternatiivid mujalt Euroopast, kuid see on toonud kaasa mõningase hinnatõusu ja mõnel juhul ka tarnete viibimise.

"Kuid kaup pole lettidelt otsa saanud," kinnitas Vais.