Põgenikele valmistavad töö leidmisel raskusi mured majutuse ja lapsehoiuga

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et Eestis ajutise kaitse saanud ukrainlastest on tänaseks töö leidnud üle 2000 inimese, mis moodustab täisealistest ja tööealistest ligi veerandi.

"Valdav osa neist, kes on tööle läinud, on tõesti läinud täiskoormusega, see oli suurusjärgus 90 protsenti ehk suhteliselt sarnane ka varem Eestis viibivatele välismaalastele, et üldjuhul töötatakse täiskoormusega," ütles Kiik.

Lääne-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonnas hooldustöötajana töötav Liubov Boiko rääkis, et temal ei kulunud töö leidmiseks palju aega ja ühtegi probleemi ei olnud.

"Läks kaks nädalat. Saabusin 5. märtsil ja tööle läksin juba 23. märtsil. Üldiselt üsna kiiresti," sõnas Boiko.

Ukrainlaste palgatasemest ei ole veel selget ülevaadet, kuna suur osa inimestest on alles tööle läinud. Liubov Boiko ei öelnud oma täpset palka, kuid sõnas, et praegu saab ta sellega hakkama.

"Praegu piisab. Vabatahtlikud aitavad meid praegu ja me ei maksa eluaseme eest. Juunist läheb juba üür, siis tean kindlalt. Praegu meile piisab palgast elamiseks. Laps juba läks lasteaeda," rääkis ta.

Maximas töötab 109 Ukrainast saabunut ning nende palk ei erine ettevõtte kinnitusel teiste töötajate palgast, jäädes 800 kuni 900 euro juurde.

"Peamiselt on töökohad muidugi poodides. Kaubapaigutajad, öised kaubapaigutajad, aga ka müüjad, transporttöölised. On ka kontoritöötajaid paar tükki," rääkis Maxima Eesti personalijuht Lea Kimber.

Kimber ütles, et nemad saavad töötajaid rohkemgi palgata, kuid takistuseks on saanud ukrainlaste siinsed elamistingimused.

"Kandideerijaid on üle viiesaja. Küsimus oli lihtsalt algul selles, et neil ei olnud väga häid nagu võimalusi oma majutuse osas lahendusi leida, lapsehoiu osas. Praegu meie jõudlus või võimekus on võtta üle kahesaja inimese," rääkis Kimber.