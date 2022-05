Bussifirmad kaaluvad sõjapõgenike transiidiks uute liinide avamist

Eesti on jätkuvalt Ukraina sõjapõgenikele oluline transiidikoridor, seetõttu on bussifirmad tihendanud sõidugraafikuid, et Venemaalt tulnud ukrainlasi viia edasi Poola. Bussifirmade hinnangul põgenikevool jätkub ning praegu käivad ettevalmistused uute liinide avamiseks.

Siniseid Ukraina passe oli teisipäeva keskpäeval Varssavi suunas sõitvas bussis näha üksjagu, oli Mariupolist Venemaa kaudu tulnud peresid, aga ka sõja alguses Eestisse maapakku tulnuid, kes on kodumaale naasmas.

"See on juba teekond koju, ikka on vaja sõita. Siia jõuda oli raske, kaua sõitsime. Piiripunktis seisime 12 tundi," rääkisid Poltavast põgenenud Marina ja Maksim.

Poola kaudu Ukrainasse minejaid on nii palju, et Lux Express avas sõjapõgenike jaoks erireisi Tallinn-Varssavi.

"Sõidunõudlus on väga muutlik ja lühikese ajaga selguv. Sisuliselt öösel saabuvad inimesed, kes soovivad järgmisel päeval edasi minna, moodustavad sõitjaskonna. Kell kaks on meil eriväljumised ja need bussid on peaaegu täis olnud," selgitas Lux Expressi juhatuse liige Ingmar Roos.

Lisaks Varssavi suunale on kiiresti - kümme protsenti nädalas - kasvanud Lux Expressi reisijate arv Peterburi liinil. Praegu kaalub firma eraldi Peterburi-Riia liini avamist, sest bussi Tallinna jõudmine on prognoosimatu.

"Piiril võib kuluda kaks tundi, võib kuluda kaheksa tundi, keskmiselt on see kolm kuni viis tundi. Ja need reisijad, kes jätkureisidega tahavad edasi liikuda näiteks Riiga, sageli jäävad oma bussidest maha," ütles Roos.

Kui Lux Expressi Peterburi liinil on neljandik sõitjatest ukrainlased, siis Baltic Shuttle'i bussides on üle poole sõjapõgenikud.

Nõudlus Peterburi liini järele on nii suur, et ettevõte otsib bussijuhte lisaväljumise avamiseks.

Eesti on Ukraina põgenike seas populaarne mitmel põhjusel. "Eesti laseb ukrainlasi üle piiri kõigi dokumentidega, nii välis- kui ka sisepassidega, aga dokumendi koopiatega, sest mõned on oma dokumendid kaotanud. Teiseks, otseliini Peterburist Riiga pole - on, aga see on läbi Tallinna," rääkis Baltic Shuttle'i juht Igor Pashchuk.

Arvestades seda, kui palju on Venemaal Ukraina kodanikke, usub Pashchuk, et reisijaid jagub pikemaks ajaks. Seetõttu plaanib bussifirma taas avada Tallinna-Kiievi liini. Kui seni sõitis see läbi Valgevene, siis nüüd on plaanis hakata sõitma läbi Poola.

"Eesti ja Venemaa vahelist piiri ületab umbes 300 Ukraina kodanikku päevas, 200 neist Narva maantee piiripunktis ja umbes 100 Luhamaa, Koidula piiripunktis," selgitas politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja piirivalve alal Egert Belitšev.

Tallinna bussijaamas asuvasse põgenike vastupunkti jõuab sotsiaalkindlustusameti kinnitusel aina enam ukrainlasi.