Scholz kaitses oma Ukraina-poliitikat: ma pole aeglane

Saksamaa kantsler Olaf Scholz ei nõustu kriitikaga, et Saksamaa otsus anda Ukrainale raskerelvi tuli liiga pika viivitusega, selgus Bild am Sonntagi pühapäevasest intervjuust riigijuhiga.

Scholz ütles ajalehele, et ei vasta tõele väited, et Saksamaa pole näidanud üles juhtpositsiooni Ukraina varustamisel relvadega. "Teen oma otsused kiiresti ja koostöös meie partneritega," ütles Scholz intervjuus. "Minu arvates oleks tormakas tegutsemine ja sakslaste soolo küsitavad."

Bild am Sonntagis avaldatud värske arvamusküsitlus näitas, et 54 protsenti sakslastest ei olnud rahul sellega, kuidas Scholz kriisiga toime on tulnud.

Saksamaa on juba muutnud oma poliitikat ja plaanib saata Ukrainasse õhutõrjetanke Gepard. Seda sammu toetab arvamusküsitluse põhjal ka enamik sakslasi. Arvamusküsitlusi kommenteerides ütles Scholz: "Uuringutulemusi tuleb teadmiseks võtta, kuid ei tohi oma tegevust neist sõltuvaks teha. Eriti sõja ja rahu küsimustes oleks see äärmiselt ohtlik."

Scholz ei soostunud kommenteerima, kas Geparditele järgnevad Ukrainasse ka teised raskerelvad, nagu lahingutankid Leopard, jalaväe lahingumasinad Marder või haubitsad.