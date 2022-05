Hobiaednike seas on populaarseks saanud potitomatid

Paljudes kasvuhoonetes ja aknalaudadel on kevad aga juba täies hoos, taimed vajavad ette kasvatamist. Hobiaednikel on üheks uueks populaarseks taimeks tõusnud potitomatid.

Türilane Virve Lomp on ammu vanaduspuhkusel, kuid igal kevadel pistab tomati- ja lilleseemned mulda ning veel enne kui lumi lõplikult ära sulab, on esimesed aiatöödki tehtud. Oma majas elatud 50 aasta jooksul on ta näinud igasuguseid kevadeid, tänavune on siiski eriline.

"Märts näiteks algas ju väga soojalt ja ilusalt ja ega aprillgi kõige hullem pole. Aga nüüd ta venitab selle sooja tulekuga tõesti," rääkis hobiaednik Virve Lomp.

Lomp naudib koduaias askeldamist. Kui lillepeenrad ja veesilmad pakuvad lihtsalt silmailu, siis kasvuhoones kasvatatud tomati- ja lilletaimedega käib ta turul ja lillelaadal. "On püsikundesid ja natuke annan ära ka, saan enam-vähem ots-otsaga kokku. Omal on ka kõik asjad olemas, nii et ega raha ka ei ole esmane," ütles ta.

Aga kui aialappi või kasvuhoonet pole, ega siis sellepärast pea aedniku rõõmudest päris ilma jääma. Näiteks tomateid võib kasvatada ka lillepotis. Käru külje all tegutsev Ingmar Pappel on potitomatite kasvatamist katsetanud ja propageerinud juba kuus aastat.

"Saab ka rõdu peal kasvatada, saab kasvatada terrassi peal, igal pool saab tegelikult tomateid kasvatada," kirjeldas Pappel.

Pappeli potitomatite valikus on 300 sorti. Ta eelistab neid, mille vilju kliendid kiidavad, mis maitsevad hästi ja mis on ilusad või erilised. Kuid potitomatit tuleb korralikult kasta ja anda vajalikke toitaineid.

"Toestamine on kolmas, sellepärast et kasvuhoones on tüüpiline üles sidumine, potitomatit ei saa siduda enamasti. Siis kasutamegi bambuskeppe," rääkis Pappel.

Pappel istutab potitomati juurde alati ka kauniõielise peiulille, et peletada kahjureid. Kuid tomatite kasvuhoonesse või õue istutamiseks pole veel õige aeg.

"Väga enne mai kolmandat nädalat ei soovita üldse midagi õues kasvatada. Õues kasvatamiseks tegelikult on juuni algus parem, kasvuhoones kasvatamiseks mai kolmas nädal," märkis Pappel.

Türi lillelaada peakorraldaja, hobiaednik Pille Marrandi teeb aias toimetamise enda jaoks võimalikult mugavaks - püsikute peenrad katab ta multšiga ja muru niidab robot. Tema eriline armastus kuulub aga hortensiatele.

"Ma kunagi pidasin tarbeaeda, aga kuna siin on nii palju vesirotte, kes mu porgandid ja kurgid ära sõid, siis ma loobusin sellest. Ma teen ainult pottide sees, kasvatan tomateid. Minule meeldivad okkalised, mul on hästi palju hortensiaid aias. Ja suvelilled ka," ütles Marradi.